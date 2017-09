Unas gemelas de récord

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza alcanzaron este lunes de manera oficial el primer puesto de la ATP y WTA, respectivamente. Una posición que, en estos momentos, les encumbra como los dos mejores tenistas del planeta. Una condición similar a la que ostentan las jugadoras aragonesas de pádel Majo y Mapi Sánchez Alayeto desde el pasado 5 de junio, cuando recuperaron el número uno del ranquin mundial. Ambas decidieron cambiar hace ya varios años la raqueta por la pala, y la decisión no pudo ser más acertada. Esta temporada, las ‘gemelas atómicas’ atraviesan uno de los momentos más dulces de su sobresaliente trayectoria, después de conseguir este pasado fin de semana su sexto título consecutivo del curso. Una cifra que supera su mejor registro de 2015, cuando sumaron cinco trofeos de forma ininterrumpida.

A orillas del Guadalquivir, Majo y Mapi se alzaron este domingo con el Sevilla Open después de derrotar a Marta Marrero y Cata Tenorio (6-4 y 7-5). La 24ª victoria seguida de la temporada que les permite prolongar una dinámica intachable. "Parece fácil lo que estamos consiguiendo, pero son unos números que nosotras valoramos muchísimo. Más todavía visto el crecimiento que está teniendo el pádel femenino", apunta Majo. Un auge al que las zaragozanas han contribuido notablemente, colocando a Aragón en la cumbre de un deporte que en los últimos años ha experimentado un desarrollo exponencial.

"No sé si estamos en nuestro mejor momento. Lo que sí puedo decir es que nos sentimos muy bien tanto física, psicológica como técnicamente. Eso nos da una confianza que muchas veces también es un plus para nuestro juego", asegura con humildad. A su hermana Mapi, sin embargo, no le tiembla la voz a la hora de afirmar que "de lo vivido hasta ahora, yo diría que sí es el mejor. En cuanto a juego hemos crecido un pasito más, aunque esperamos que todavía podamos estar mejor".