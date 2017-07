El ciclista oscense Fernando Barceló busca un hueco en el pelotón profesional con Cofidis

"Es una gran oportunidad para dejarme ver, tener ritmo de competición y que todos los equipos, además de Cofidis, puedan comprobar qué nivel tengo. La Vuelta a Burgos es una carrera muy importante y quiero hacerlo lo mejor posible", subraya Barceló, uno de los tres jóvenes aragoneses que junto al jacetano Jaime Castrillo (1996) y al barbastrense Sergio Samitier (1995) están llamando con fuerza y méritos a las puertas del profesionalismo. Su espejo es Jorge Arcas (1992), que lleva dos temporadas enrolado en Movistar y que está preseleccionado para correr la Vuelta a España.

"En un radio de 60 kilómetros estamos tres corredores con posibilidades de dar el salto a profesionales. Además, Arcas ya está en Movistar desde hace dos años. Si también dan el salto cualquiera de ellos me alegraría muchísimo, somos grandes amigos", relata el oscense.

El gran escaparate para Barceló será la Vuelta a Burgos, una carrera que el año pasado ganó Alberto Contador y que cuenta en su palmarés con nombres de primerísimo nivel como Nairo Quintana (2013 y 2014), Joaquín Rodríguez (2011), Samuel Sánchez (2010), Alejandro Valverde (2009 y 2004), Abraham Olano (1998 y 1999) o Tony Rominger (1996). "Burgos es una ronda muy importante a la que acuden corredores de máximo nivel que van a preparar la Vuelta a España. Estar allí cinco días con un equipo profesional es muy importante para aprender y seguir mejorando", asegura.

Barceló ya sabe lo que es brillar este año entre los profesionales: su actuación en la segunda etapa de la Vuelta Asturias, cruzando la meta del Alto del Acebo solo por detrás de Nairo Quintana y Raúl Alarcón en una jornada de extrema, le confirmó como una de las grandes promesas del ciclismo nacional. "Es un día que no olvidaré jamás y no solo por terminar tercero. Fue una etapa durísima, con lluvia y cuatro grados de temperatura. Las condiciones fueron realmente extremas y no me esperaba estar a ese nivel en la última subida", recuerda. "Fue una etapa que me llenó de moral. Quiero ser ciclista profesional y si he sido capaz una vez de estar a ese nivel, creo que puedo repetirlo muchas más veces. Fue un resultado motivante y estimulante", agrega.

En su primera campaña en la Fundación Euskadi, donde aterrizó tras dos años en la Fundación Contador, Barceló ha ganado el Laukizko Saria y el campeonato de Aragón, además de terminar en varios puestos de honor en todo tipo de carreras nacionales. "Está siendo una buena temporada, siguiendo la trayectoria y la línea de estos últimos años", reconoce.

Los que mejor le conocen le definen como un corredor completo, algo que constatan sus resultados. "Mis mejores carreras han sido las duras, con puertos largos y exigentes. Pero también he conseguido ganar el campeonato de España de contrarreloj o ser cuarto en el nacional de ruta, en una etapa llana. Me defiendo en todos los terrenos pero me fijo más en los escaladores, creo que son el motor del ciclismo", asegura.

Arcas correrá la Vuelta; Castrillo y Samitier, cerca del Movistar

Además de Fernando Barceló, los aragoneses Jaime Castrillo y Sergio Samitier se encuentran también a un paso de dar el salto al ciclismo profesional en el equipo Movistar. Así lo confirmó durante la pasada edición del Tour de Francia Eusebio Unzué, director del conjunto español. En una entrevista con ‘Eurosport’, aseguró que Castrillo está en la lista de corredores que formarán parte de la temporada 2018 y que Samitier cuenta con opciones, aunque están todavía terminando de dar forma al grupo definitivo.

Castrillo y Samitier están compitiendo este año en el Lizarte, el filial de Movistar, con excelentes resultados y su siguiente paso natural es entrar a formar parte de uno de los equipos más poderosos del ciclismo internacional.

El que ya está desde hace dos años en Movistar es Jorge Arcas, que ayer fue confirmado como uno de los 12 ciclistas preseleccionados para disputar la Vuelta a España. El de Sabiñánigo debutaría así en una gran vuelta, donde también está previsto que participe Ángel Vicioso, que apura las últimas pedaladas de su carrera deportiva en el Katusha-Alpecin suizo.