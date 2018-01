Cuatro amigos aragoneses cumplen su sueño de ser ciclistas

Sergio Samitier, de Barbastro, y Fernando Barceló, de Huesca, compartirán plaza en el Murias, un ambicioso proyecto nacional que ya cuenta con el billete para las mejores carreras del país, incluida la Vuelta a España. Con 22 y 21 años respectivamente completan la talentosa y competitiva generación de ciclistas aragoneses que viene pisando fuerte desde hace varias temporadas y que afronta ahora con naturalidad el salto al profesionalismo. Ellos, que forjaron juntos su ciclismo en las carreteras del Pirineo aragonés, son el relevo del incombustible Ángel Vicioso y del eternamente presente David Cañada.

El primero en estrenarse será Jaime Castrillo, que debutará en la primera carrera del calendario World Tour 2018, el Tour Down Under, que se disputará en Australia del martes 16 al domingo 21. Antes, este mismo domingo, se celebrará el tradicional preámbulo con el criterium People’s Choice Classic. Jaime se encuentra desde el lunes en tierras oceánicas cien por cien mentalizado para comenzar su gran aventura en Movistar. "Estar aquí con el equipo en Australia es muy bonito. Cualquier estreno iba a ser bueno, pero hacerlo en la primera carrera del año es emocionante. Mi objetivo estos días va a ser aprender el máximo y comenzar ya en la carrera el proceso de adaptación a la categoría", explica desde la concentración australiana. Un reto que hace extensible a toda la temporada y que es precisamente lo que le ha pedido su director, Eusebio Unzúe. "Me ha dicho que soy muy joven y que lo que tengo que hacer es abrir los ojos y aprender día a día. Y eso solo puede conseguirse a base de trabajo", explica el polivalente ciclista aragonés, que rinde escalando, rondando y contra el crono.

En Sabiñánigo trabaja Jorge Arcas, el veterano de los cuatro. Su pretemporada está enfocada a terminar de curar las heridas que le obligaron a abandonar la pasada Vuelta España, donde sufrió una terrible caída en la primera etapa. "Fue una caída muy dura. Peleé y seguí en el pelotón hasta la 12ª etapa, pero después fue imposible. Hubo varias semanas en las que estuve bastante tocado, pero ahora estoy de nuevo muy ilusionado con la próxima temporada", relata. Debutará el Mallorca el 26 de enero, donde espera que sus molestias en la muñeca hayan remitido definitivamente.

Después, su gran ilusión es volver a competir en una gran vuelta de tres semanas. "En la Vuelta a España lo pasé muy mal. Sufrí mucho corriendo lesionado. Ahora quiero volver a sentirme ciclista, recuperar sensaciones y pelear por ganarme una plaza en una grande", señala ambicioso. Desde su experiencia -inicia su tercer año en Movistar- Jorge considera que sus tres colegas están plenamente capacitados para triunfar en el profesionalismo. "Con la calidad que tienen, van a hacer un buen año seguro. Yo les he animado a disfrutar mucho cada día. El primer año es especial y muy bonito. Tienen que disfrutar y aprender", subraya.

¿A la Vuelta a España con Murias?

Orgullosos de competir juntos y junto a los grandes ciclistas del mundo están Fernando Barceló y Sergio Samitier. "Es una maravilla representar a Aragón. Nos conocemos desde pequeños, hemos crecido juntos y ahora vamos a competir en la élite los cuatro. Es un orgullo total. El reto ahora es mantenernos y seguir creciendo", apunta con emoción Barceló desde Benidorm, donde Murias está completando su 'stage' de pretemporada. Barceló, que ya sabe lo que es competir de tú a tú contra los mejores -fue tercero en la etapa reina de la Vuelta a Asturias por detrás de Nairo Quintana y Raúl Alarcón-, sueña con hacerse un hueco entre los ocho elegidos que disputarán en septiembre la Vuelta a España. "Quiero rendir al máximo de mis capacidades y terminar el curso contento con mi trabajo. Por nuestra juventud, es difícil que nos lleven (en referencia a él y Sergio) a la Vuelta, pero vamos a pelear por ello seguro", subraya.

Un pensamiento que comparte su colega Sergio, que afronta su primera experiencia profesional con la máxima ilusión: "De momento, los dos vamos a debutar en Mallorca y tenemos calendario para los dos primeros meses. La temporada es muy larga y, si vamos consiguiendo buenos resultados, podemos tener alguna opción de correr juntos la Vuelta, ¿por qué no?", concluye ambicioso.