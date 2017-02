Anquela: "El Huesca tiene que competir bien para sumar" 

En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Huesca frente al Elche, Anquela ha expresado su voluntad de continuar en la misma dinámica, aunque ha advertido de que será "difícil" mantener un ritmo exigente durante todo el encuentro.

El entrenador del conjunto oscense no quiere que su equipo se relaje por el hecho de haber dado un paso importante tras ganar dos partidos seguidos.

"Si nos relajamos y no competimos es que somos muy torpes", ha comentado el entrenador oscense. "Hace un mes estábamos arriba y un mes más tarde mirando para abajo, y ahora otra vez hemos cogido aire, pero al que olvida rápido el camino se lo enseñan rápidamente", ha subrayado.

En el partido de ida, el Elche ganó 0-3 en el Alcoraz y ahora volverá a ser un partido complicado para el Huesca. "Si nos descuidamos, también puede volver a pasar lo mismo, aunque ellos metieron los goles al final porque el día que no se compite, o no se está afortunado, ni empatas".

Ha añadido que el Elche, en el mercado de invierno se ha reforzado "muy bien" y, ha destacado, "si ya tenía buen equipo ahora será más importante".

Sobre el equipo ilicitano, Anquela tiene un recuerdo especial: "allí viví un ascenso y después jugué en primera División y eso no se olvida jamás. Cuando voy al campo lo respiro, y me acuerdo, y eso no se olvida".

El entrenador del Huesca no se cansa de pedir a sus futbolistas tensión máxima en los partidos. "A lo mejor es imposible mantener la tensión que les pido, porque igual pongo el listón demasiado alto, pero no me relajo ni un día porque si no le tienes respeto a este juego, te supera y te machaca", ha añadido.

Sobre la posible salida del director deportivo del equipo, Lalo Arántegui, al Zaragoza, el entrenador oscense se ha limitado a desearle suerte en su nueva labor.

"Todos estamos para progresar y es evidente que aunque nos duela muchísimo, lo que tiene detrás el R. Zaragoza es muy difícil borrarlo. Ahora lo único que nos tiene que preocupar es el partido del Elche y que sigamos en Segunda División y que crezcamos", ha concluido.