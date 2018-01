Los mejores memes de la noche de Pedroche, ¡alucino pepinillos!

Cristina Pedroche volvió a ser la protagonista indiscutible de la entrada del nuevo año. En esta ocasión, la presentadora eligió un doble look que no pasó inadvertido en las redes sociales. Tuvo palabras contundentes contra la violencia de género: "No es no y nos queremos vivas", dijo la estrella televisiva. Pero su atuendo y la discordancia con su mensaje fueron objeto de memes durante todo el primer día del año 2018, e incluso la segunda jornada del nuevo año sigue de actualidad. Este es un ejemplo en el que una tuitera le aconseja "estar callada o ponerse algo más acorde al discurso":

Dar un discurso feminista en "ropa" totalmente machista es una contradicción de la señora Pedroche. Más le valdría estar callada o ponerse algo más acorde al discurso.

— Inés Velo (@InesVelo) 1 de enero de 2018