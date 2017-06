"Por mucho que demos, los voluntarios siempre recibimos más"

César Pérez, de 50 años, se hizo voluntario de la AECC tras pasar un cáncer de testículos con apenas 32 años. A día de hoy colabora asiduamente con esta entidad, al lado de la cual estuvo este viernes en la entrega de dorsales para la IV Marcha contra el cáncer, que continuará este sábado en el Corte Inglés de Puerto Venecia. "Yo no conocí la asociación cuando era paciente, en mi caso fue a posteriori. Al principio me dijeron que me moría; y luego que iba a sobrevivir y tenía que continuar con mi vida. Eso fue tal golpetazo para mí que entré en shock; me machaqué mentalmente, no salía de casa, estaba hecho polvo y muy débil… Mis hermanas –que son una ricura– se enteraron de que había psicooncólogos en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y me llevaron un día a rastras hasta la calle Rebolería".

Aquella experiencia –confiesa– le cambió la vida. Su primer contacto fue con un chico joven que había entonces. "¡Juancho!", recuerda. ·En cuatro días me apañó y me hizo ver lo que sentía. Desde ese día empecé a tirar poco a poco para arriba y hasta hoy, que todavía me lo encuentro por la calle y nos pegamos unos abrazos tremendos", cuenta entre risas.

Los pacientes y familiares que han pasado por la enfermedad coinciden en que a veces es "muy necesario contar con la ayuda de una persona externa que, desde fuera, te explique las cosas". Y ahí es donde César Pérez y otros muchos voluntarios de la AECC juegan un papel fundamental para hacer la vida más fácil a las familias en los momentos duros que trae consigo el cáncer.