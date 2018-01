Dónde aparcar la bici en Zaragoza sin miedo a que te la roben

A María le han robado dos bicis en Zaragoza en los últimos dos meses. La última, esta misma semana en la plaza Pedro Nolasco. Esta vez los ladrones se han llevado las ruedas y solo han dejado el esqueleto de su Orbea. La otra vez se llevaron la bici entera con el candado tipo U incluido cerca del parque Tío Jorge.

"Me gusta mucho ir en bici y seguiré haciéndolo, pero me da mucha rabia que haya gente que se dedique a robar y destrozar bicicletas. Me compraré otra y tengo que pensar qué medidas de seguridad tomo. En casa no tengo mucho sitio. Hasta ahora pensaba que la plaza Pedro Nolasco, con viviendas y un edificio público con cámaras, era segura", reflexiona, tras haber denunciado el robo.

La Policía asegura que no ha detectado un incremento del robo de bicicletas en la ciudad recientemente. A finales de noviembre en una noche fueron robadas al menos nueve bicicletas que estaban aparcadas en la calle en el entorno de Aragonia y la Universidad. Fuentes policiales señalan que en verano es cuando más robos de bicicletas se producen en la ciudad. Y están investigando si en Zaragoza hay alguna red que se dedique a la venta de bicis robadas.