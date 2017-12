El Ayuntamiento enviará este mes a la DGA los datos correctos del ICA

El servicio municipal de Gestión Tributaria se reunió ayer para buscar una solución y constató que en total hay 30.000 pólizas afectadas, cifra que representa un 10% del padrón. Aunque ya se han corregido 14.000 casos, quedan otros 16.000 pendientes, según confirmaron ayer fuentes del área de Medio Ambiente.

Actualmente se estudian dos opciones. El Ayuntamiento propone al Gobierno de Aragón "reinterpretar" aquella información que se leyó erróneamente o enviar de nuevo "todos los ficheros", una alternativa más costosa, ya que obligaría a procesar "todos los datos". Las citadas fuentes aclaran que el fallo está relacionado con los programas informáticos que utilizan ambas instituciones. "Se tomaron por buenas lecturas que, en realidad, correspondían a 2015, 2014 o 2013", dicen.

El Ayuntamiento prevé adaptar su respuesta "a la opción que resulte más cómoda" al Instituto Aragonés del Agua (IAA), con quien se pondrá en contacto a lo largo del día de hoy. La intención es que la incidencia pueda subsanarse este mismo mes, ya que los datos válidos estarán disponibles, si nada falla, "a partir del día 12". Pese a todo, desde el área de Gestión Tributaria recuerdan que el padrón "está en constante evolución", por lo que no se descarta que pueda haber más incidencias en un futuro.

Hoy, nuevo envío

A los 100.552 vecinos que ya han recibido el tributo se unirán hoy los 114.432 de la llamada zona 3, que incluye el Centro y los barrios de Las Delicias, Parque Roma, Monsalud, La Bombarda, Oliver, Miralbueno, Valdefierro, La Bozada, Ciudad Jardín, Universidad, Romareda, Casablanca, Montecanal, Valdespartera y Arcosur. Podrán pagar hasta el 22 de enero.

Muchos de estos barrios, como ha sucedido con Las Fuentes o San José, ya han comenzado a movilizarse contra este impuesto. La asociación de vecinos Los Montes de Valdespartera, por ejemplo, ha anunciado que pondrá a disposición de sus socios los impresos necesarios para impugnar el gravamen. Esto hará que el número de recursos, que superan ya los 1.800, se multiplique.

Los mil primeros, según explicó ayer el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, ya están en el registro. "Hemos llevado 500 a la Delegación del Gobierno y otros tantos a las oficinas de la DGA en San Pedro Nolasco. La previsión es hacer una segunda entrega a partir del día 13", dijo.

La pregunta ahora es si las lecturas erróneas afectarán a los recibos que se giren a partir de hoy. Aunque el Gobierno de Aragón sostiene que ya no se enviarán más facturas equivocadas, el Ayuntamiento insiste en que hasta que no se hayan corregido las 30.000 pólizas afectadas no habrá garantías absolutas. Mientras, el Instituto Aragonés del Agua sigue trabajando para reembolsar los cobros erróneos y subsanar todas las posibles incidencias.