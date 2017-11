Un error en la lectura de los contadores lleva a cobrar de más por el ICA a unos 800 zaragozanos

En las últimas horas, numerosos contribuyentes han recibido una carta firmada por la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, en la que se confirma que la DGA ha girado recibos por "importes superiores" a los que corresponden según los consumos de agua correctos.

Esto, según consta en el escrito, ha obligado al IAA a "anular de oficio" las liquidaciones erróneas y a emitir otras nuevas, de menor importe, sujetas "a los nuevos datos de consumo facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza". Las cartas, en las que Torralba se disculpa "por las molestias ocasionadas", van acompañadas de los nuevos recibos, que "sustituyen a los anteriores a todos los efectos". Aquellos contribuyentes que no hubieran abonado el tributo tienen hasta el día 20 para hacerlo. El mayor problema, no obstante, se da con quienes ya lo habían hecho.

La carta explica que fue "el propio Ayuntamiento" –que cedió por obligación legal y envió los datos del padrón el mismo día que expiraba el plazo–, quien alertó al Gobierno de Aragón sobre el error. Esto ocurrió cuando ya se habían enviado parte de los recibos del ICA a la zona 2, que abarca Las Fuentes, San José, Torrero, La Paz y Puerto Venecia. Se habían girado, concretamente, 744.

El Ejecutivo autonómico defiende que el error se ha subsanado a tiempo, que solo 124 afectados habían pagado ya el tributo y que a estas personas "se les ha enviado una ficha de terceros para que la devuelvan cumplimentada al Instituto Aragonés del Agua y puedan proceder al cobro del importe abonado de más". No obstante, hay casos en que "no consta" y sí se había abonado, por lo que la incidencia real sería mayor.

En unas horas, la DGA girará el recibo a los vecinos de la zona 3, que incluye el Centro y los barrios de Las Delicias, Parque Roma, Monsalud, La Bombarda, Oliver, Miralbueno, Valdefierro, La Bozada, Ciudad Jardín, Universidad, Romareda, Casablanca, Montecanal, Valdespartera y Arcosur.

El Gobierno garantiza que "ya no se enviarán más recibos erróneos". El Consistorio, no obstante, considera "probable" que aún no se hayan aplicado todas las correcciones, ya que en el conjunto de Zaragoza hay que realizar 14.000 rectificaciones.

El Ayuntamiento, que achaca el fallo a "un error en la transmisión e interpretación de los datos", ve "normal" este tipo de incidencias, ya que "se está trabajando con una gran cantidad de ficheros". La solución, explican fuentes de Medio Ambiente, pasa por no pagar de inmediato el recibo y esperar a la que llegue al buzón una segunda notificación que sí "tendría que estar corregida".

Las mismas fuentes adelantaron que se va a proceder a "analizar estos posibles fallos para atajarlos todos de vez". Aunque "ya se ha enviado una primera tanda con la información corregida", la intención es "realizar un diagnóstico global para ser lo más exactos posibles en la adaptación de esta información".

Para José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), el problema está que el Gobierno de Aragón ha comenzado a facturar a la zona 2 "sin resolver antes estas incidencias". "Hay una prisa terrible por pasar los recibos. Si hubieran esperado podrían haberlo evitado", afirma.