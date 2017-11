Minuto de silencio contra la violencia de género

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha guardado este viernes un minuto de silencio para unirse a los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha insistido en la importancia que tiene denunciar “cualquier situación detectada, no solo en el ámbito de la familia, sino también en el de los amigos o de los vecinos. Es importante porque el 70% de las mujeres que denuncian consiguen salir de la situación de violencia”. En este sentido, ha recordado la existencia del teléfono 016, que no deja rastro, y ha aconsejado “no esperar a la segunda vez para denunciar”.