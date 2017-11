Crecen las empresas de economía social en Aragón y suman ya el 11% del total

Aragón cuenta con 10.540 empresas de economía social frente a las 9.588 del año pasado sumando ya el 11% del total de compañías que tiene la comunidad autónoma. Su aportación al empleo, más del 2% del total generado en la comunidad, también se ha incrementado al dar trabajo a 11.817 personas frente a las 11.535 que ocupaban el ejercicio anterior. Son datos que se han dado a conocer esta mañana en la Universidad de Zaragoza en la presentación del Informe de la Economía Social en Aragón 2016, realizado desde la Cátedra Cooperativas y Economía Social que promueven Caja Rural de Teruel y la institución universitaria.

La primacía de las personas sobre el capital, la gestión participativa y autónoma, los resultados económicos destinados a fines sociales y la promoción de la solidaridad constituyen las particularidades de las empresas que agrupa la economía social ya sea bajo la forma de sociedades cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo o fundaciones, entre otras.

El informe, coordinado por Carmen Marcuello e Ignacio Bretos, pretende dar visibilidad a una realidad económica muy importante que no siempre se tiene en cuenta pero que desempeña una labor social imprescindible. Como ha criticado Felipe Gómez, presidente de la Asociación Aragonesa de Economía Social (Cepes Aragón), “la dejadez institucional” hace que muchas veces no se proyecte el trabajo tan relevante que “hacen personas que se asocian libremente para solucionar problemas de colectivos que por sí mismos no podrían defenderse”.