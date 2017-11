Gracia: “Todo es legal, mi exsocia tiene derecho a seguir ganándose la vida”

Gracia ha defendido en rueda de prensa, tras varios retrasos en su comparecencia, que “la legalidad está garantizada”. La edil ha relatado que al finalizar sus estudios creó una empresa con una compañera hasta que en 2015, cuando entró en política, decidieron disolverla. “Evidentemente, mi entonces socia tiene el derecho de seguir ganándose la vida”, ha expresado.

“Si parte de ese trabajo que está desarrollando sigue vinculado al Ayuntamiento creo que podemos tener la absoluta certeza de que la legalidad está garantizada”, ha señalado. La edil, que no ha negado el incremento en la facturación que denuncia el PP, ha recordado que la profesionalidad de la empresa de su exsocia, Desiderata Proyectos Culturales, está “avalada” por los técnicos municipales, así como las facturas pasan por “todos los controles” del Consistorio, por lo que “no hay sospechas sobre la legalidad” de estas contrataciones.

En cuanto a las subvenciones otorgadas a esta empresa, Gracia ha instado a comprobar las actas donde se decidieron. “Siempre me he abstenido o me he salido de la votación, aunque los técnicos me dijeron que no hacía falta, pero lo hice por un exceso de celo”, ha dicho. Sin embargo, el PP ha denunciado que existen al menos dos actas donde la concejal delegó su voto en el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, para que fuera favorable. Algo que ha vuelto a negar la concejal. “Delegué el voto en Fernando para que él decidiera lo que era mejor. Claro que no le dije lo que tenía que votar”, ha sentenciado.

“Es una ironía cruel que sea el PP, con cientos de miembros imputados y condenados por estas cosas, el que nos acuse de algo totalmente falso”, ha concluido.