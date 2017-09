ZEC no revocará la cesión de un local municipal para un acto en favor del 1-O

ZEC no va a atender la petición del PP de revocar la autorización a la celebración de una charla en favor del referéndum en el centro cívico Delicias. Pese a que el portavoz popular, Jorge Azcón, ha anunciado que acudirá a los tribunales a solicitar la suspensión cautelar, el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha defendido este acto, convocado por la organización Marchas por la Dignidad, y lo ha encuadrado en el derecho a la libertad de expresión y opinión.

“Si el PP quiere, que vaya a los tribunales. El gobierno no va a suspender ningún acto”, ha afirmado Cubero, que ha asegurado que la actitud del PP responde “a una estrategia de represión que no cuenta con la mayoría en el Congreso”. Según Cubero, el independentismo catalán “es una realidad que no se puede ignorar”. “No se puede blandir la Constitución como si fuera un mazo”, ha declarado.

Cubero, que ha dicho que no es independentista, ha dicho que la estrategia del PP “es equivocada” y que la posición de Unidos Podemos y de ZEC es la de que “es necesario el diálogo”. “Rajoy es un pirómano en España y Azcón quiere serlo en Zaragoza”, ha afirmado Cubero.