Un juez ordena proteger a la mujer cuyo piso sufrió un incendio con sus hijos dentro

Un juez ha ordenado a la Policía Nacional proteger a la mujer cuyo piso sufrió un incendio en la madrugada del pasado martes con sus dos hijos dentro. El fuego arrasó la vivienda y afectó a todo el inmueble de la calle Francisco Izquierdo Molins 21, del barrio de La Paz. La medida judicial se adoptó ayer después de que el juez considera que se encuentra en "riesgo extremo" por las amenazas de muerte que recibió hace cinco días de su última expareja (que no es el padre biológico de sus hijos; de este último se separó hace cinco años y reside en Málaga).

"Mi expareja me amenazó y me dijo: “Te voy a quitar la vida. Vas a morir con tu familia”. Y se lo ha montado para hacerlo con el incendio", denunció ayer la mujer protegida por dos agentes que desde ayer no la dejan sola. "El juez dictó una orden de alejamiento de mí de cien metros hace cinco días por las amenazas que me hizo. Sé que la Policía está investigando si ha sido él quien causó el incendio", dijo.

Su última expareja, que tiene antecedentes penales por otros delitos, fue interrogado por la Policía respecto al incendio y detenido por un asunto de drogas. Ayer fue puesto a disposición judicial y el magistrado ordenó su puesta en libertad respecto a su participación en los daños de la vivienda por la falta de pruebas. No obstante, sobre él pesan cargos respecto a las amenazas de muerte a su antigua compañera.