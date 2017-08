Las nuevas butacas del Teatro Principal de Zaragoza mantienen el corte clásico

El Ayuntamiento de Zaragoza designó a través de un procedimiento de licitación a la empresa catalana Figueras International Seating como suministradora de los asientos. Se trata de una compañía de gran trayectoria en el sector: su web da cuenta de la realización de 40.000 proyectos en 130 países de todo el mundo, que se ha saldado con la nada desdeñable cantidad de 10 millones de asientos instalados, según os datos de la firma.

Entre sus proyectos más destacados figuran la instalación de asientos en la sala de prensa de la Casa Blanca o el teatro de la Academia de la Televisión de Estados Unidos, o el suministro de asientos de para una de las sedes de la UNESCO en París.

Para Zaragoza no se han pensado butacas de corte moderno, si no que, como no podía ser de otra manera, se ha querido mantener la esencia clásica de la que está impregnada el teatro desde su inaguración. Tal y como explica la propia empresa en su web, se han decantado por el modelo Arriaga que, añaden, "respeta la estética del teatro". Los nuevos asientos, señala la empresa, son más cómodos y modernos "mejorará el confort de los espectadores y su accesibilidad, integrando, además, una mayor funcionalidad que permita la adaptación del patio de butacas a la puesta en escena y requerimientos técnicos de las nuevas producciones contemporáneas"

Con las nuevas butacas la platea perderá 41 localidades con la reforma: pasará de 401 a 360 butacas. De acuerdo con la web de la adjudicataria, este modelo de butaca ya está instalado en otros espacios escénicos españoles, como el Teatro Arriaga de Bilbao y el de la Comedia de Madrid, y también en otros de fuera de territorio nacional, como son el Verdi de Trieste (Italia) o el García de Resende de Évora (Portugal).

De acuerdo con la información facilitada por Figueras, su proposición fue seleccionada no solo porque cumplía con la normativa vigente para este tipo de equipamientos, "sino que iba más allá que lo fijado por la ley en aspectos como la adaptación del espacio a personas con movilidad reducida" . En ese sentido, y siguiendo lo establecido en los pliegos elaborados por los técnicos municipales, habrá asientos con brazo abatible para facilitar el acceso a personas en silla de ruedas y otros estarán preparados para personas con discapacidades auditivas.