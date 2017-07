El distrito Centro rechaza el carril bici del paseo Sagasta propuesto por ZEC

El pleno de la junta municipal del distrito Centro de Zaragoza ha rechazado por amplia mayoría el carril bici del paseo Sagasta propuesto por la consejera de Movilidad, Teresa Artigas.

El acuerdo, que se alcanzó este miércoles con el respaldo de diez de los once representantes de la junta (solo ZEC votó en contra), pide la paralización inmediata del proyecto planteado y denuncia las "formas" utilizadas por el Gobierno del alcalde, Pedro Santisteve, para lanzar su propuesta, han informado este jueves fuentes del PP en una nota de prensa.

En este sentido, la concejal del Partido Popular y presidenta del Distrito Centro, Patricia Cavero, ha manifestado que los representantes de los vecinos del Centro han hablado "con claridad" y le han transmitido a Artigas que no quieren "un carril bici que genera problemas y confrontación donde no los había y que no ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, comerciantes y usuarios de la vía".