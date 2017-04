Los vecinos de La Jota, sin papeleras en el parque Oriente

“Ahora, la gente no tiene dónde depositar los excrementos de sus mascotas y esto es un problema. Tan solo han dejado un contenedor en medio del parque para todo el mundo”, añade. Al parecer, según fuentes vecinales, los motivos de esta desaparición apuntan a la mejora del mobiliario público, aplaudida por un lado, no así como las formas de ejecutarla: “Esta misma semana hemos llamado a Parques y Jardines y nos han dicho que los han retirado para repararlos porque estaban oxidados y viejos, pero claro, mientras tanto no tenemos otra cosa”.

A modo de protesta, los usuarios depositan las bolsas de heces de sus mascotas en los lugares donde se ubicaban los contenedores, mientras, permanecen a la espera de que se reponga el servicio. Además, aseguran, varios vecinos han comenzado a realizar sus reclamaciones particulares.

Desde que se puso en marcha el ‘Decreto sobre condiciones para la suelta de Perros en los Parques públicos’ se debería de haber previsto una mejora de las infraestructuras. “Han colocado los carteles informativos con el horario de suelta tanto en la plaza de la Albada tanto como en el Rollo del Rabal, sin embargo no hay papeleras de recogida de residuos”, lamenta el presidente de la AVV La Jota.

Por su parte, los vecinos del barrio de Vadorrey también se han sumado a la reclamación de esta mejora del servicio. “Desde su asociación vecinal nos han contado que allí sí que tienen una papelera destinada a este uso, pero solo una”, asevera Pinilla.

“Al principio reponían las bolsas pero tenías que estar rápido porque volaban. Tenía que bajarme bolsas de casa porque nunca había”, recuerda Tamara, vecina de Vadorrey. “En todo el barrio hay muy pocas, pero vamos, que si ponen más y están sin bolsas, lo mismo da que haya o que no haya”, añade la joven.

“Me parece fatal que dejen sin contenedores un parque tan transitado... Si en general nos cuesta mantenerlos limpios cuando hay medios, imagina si nos los quitan”, añade Patricia, del barrio de La Jota. “Es un parque que necesita de muy poco gasto para adecentarlo, todavía hay una parte del seto que se quemó hace dos años que no ha sido reparado, existen árboles enfermos y otros que se talaron pero han dejado las raíces ahí”, critica Antonio, otro vecino del parque.

Por su parte, desde la asociación de vecinos reclaman una mayor rapidez a la hora de realizar este tipo de solicitudes al Ayuntamiento ya que, reclaman, queda mucho por hacer. “El parque Oriente ha perdido 80 árboles desde su inauguración en el 92, tenemos las zonas verdes bastante abandonadas”, reclama Pinilla.

Sin embargo, aseguran que no son las únicas que requieren de una puesta al día: “Hace dos meses solicitamos de forma telemática que se reparase una chapa que permanece desprendida en el escenario de la plaza de la Albada, hemos avisado en varias ocasiones de que es un peligro pero no hemos obtenido respuesta”.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que esta semana está prevista la reposición de las papeleras en el parque de Oriente. Sin embargo, afirman que en la actualidad “no se dispone de papeleras de perros (sane-canes) para colocar”. ​

El reto de la convivencia

Hace tan solo un par de meses, los vecinos del barrio denunciaban la aparición de excrementos en la zona de ejercicio destinada a personas mayores que se acababa de colocar en un solar ubicado al lado del Centro de Convivencia para Mayores, situado en la confluencia de las calles María Virto y Teresa Salvo Puerto.

Aseguran que, desde que se implantó la normativa que permite la suelta de perros, ha habido “algunos roces” que pretenden solventar. “Después de Semana Santa, de cara a la ampliación de los horarios de verano, hemos convocado una reunión con los propietarios de perros y el resto de los vecinos para tratar de mejorar la convivencia y ver qué medidas se pueden tomar para que no se repitan estos hechos”, asevera Pinilla.