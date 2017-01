El balonmano, una lección sobre salud mental para los niños

A él, comenzar a practicar, que no podía correr ni casi moverse”, pero a base de empuje, esfuerzo, entrenos y partidos, “ahora puedo competir de forma normal”, detalla. “No pensé que el balonmano fuese tan positivo”, reconoce.Santiago acudió hace unas cuantas semanas al colegio Cándido Domingo de Zaragoza . “Fuimos a contarles a los niños lo que nos pasa a través del balonmano, utilizando lo que nosotros sabemos para enseñarles sobre la salud mental”, recuerda.y después, salieron al exterior para entrenar y jugar con los pequeños. “El objetivo esy que hay mucha gente en la calle que también comparte nuestra situación”, agrega.Su compañera de equipo y también pivote, Conchita, fue otra de lasdeportistas que acudió a este colegio y no duda en calificar la experiencia de “buenísima”. Tras presentarles el proyecto a los alumnos,para dejar tirar a los compañeros”, recuerda. Ella nunca había actuado como instructora de balonmano, pero le gustó y ya tiene ganas de volver a repetirlo. Al final de la jornada, disputaron un partidillo y “como había muchos niños en mi equipo que ya sabían jugar, ganamos nosotros”, explica entre risas. “A ellos les podemos aportar mucho.concluye.La anterior experiencia fue parte de una primera prueba piloto del proyecto ‘Enroscados’, que, creado por el club Hispanos del Carmen en colaboración con las Federaciones aragonesa y española de Balonmano, Zaragoza Deporte y el Gobierno de Aragón, va a echar a andar este mes de febrero.

Sensibilizar e integrar

Su nombre, ‘Enroscados’, simboliza el lanzamiento de rosca, y la idea de ponerlo en marcha surge a raíz del reconocido programa ‘Estigma cero con la salud mental’ , que nace en 2012 en este centro neuropsiquiátrico y que se basa en la utilización del deporte como instrumento terapéutico y socioeducativo, además de perseguir la integración total en la sociedad de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Con esta meta,, y participan en diferentes torneos propios y en otros eventos deportivos junto a jugadores sin ningún trastorno.Aunque entonces comenzaron su andadura como escuela deportiva de iniciación, ahora, ya configurados como club deportivo Hispanos del Carmen,. Mientras, su equipo mixto de balonmano cuenta con una quincena de jugadores, desde los 18 hasta los 50 años y con enfermedades mentales diversas.Ellos van a ser la pieza fundamental de ‘Enroscados’, proyecto con el que “hemos querido devolverle a la ciudadanía todos los beneficios que el balonmano nos ha aportado a nosotros”, explica Diego Royo, promotor de esta iniciativa y coordinador técnico del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen.En él, varios deportistas del club acudirán junto a Royo y Juan Caamaño, delegado de la selección española de balonmano, a diferentes centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Zaragoza para desarrollar, durante dos horas, sesiones en las que se dedicará un tiempo a la sensibilización sobre la salud mental en el aula, y otra hora, a llevar a cabo un clínic de iniciación al balonmano con los alumnos.En la parte teórica habrá tiempo para reflexionar con los escolares “mediante un audiovisual o a través de pulseras de colores que simbolizan contextos relacionados con las enfermedades mentales”, mientras que en el espacio práctico, ya en pista, “los deportistas les enseñarán movimientos, puestos específicos, lanzamientos…y jugarán un partido en el que irán repasando los conceptos de este deporte”, resume el educador social.El objetivo del proyecto es doble. Por un lado, se trata de poner en valor la actividad deportiva en el proceso de recuperación de las personas que poseen una enfermedad mental y sensibilizar sobre ello a los niños; y a la vez, iniciarles también en el conocimiento y la práctica del balonmano. “Este es el deporte elegido y no otro porque nos ha ayudado mucho en la recuperación de los pacientes, por ejemplo, en la”, argumenta Royo. En cuanto a los más pequeños, destinatarios y protagonistas de estas sesiones, “son fundamentales, pues construyen la base de la sociedad y no estigmatizarán a este colectivo si se les sensibiliza desde edades tempranas”., ya sea una esquizofrenia o una depresión. No pasa nada por padecerlas, pues tienen tratamiento”, opina el promotor de ‘Enroscados’, quien añade que siguen existiendo numerosos prejuicios en torno a la salud mental.

Inscripciones abiertas en febrero

“No había ninguna experiencia similar en la que se unieran balonmano y salud mental más allá de la típica charla o conferencia”, subraya Royo. Por ello, en el centro consideran pionero un programa cuyo eje diferenciador es la utilización de un deporte “de grupo, distinto, y algo más técnico y complejo” para concienciar a la ciudadanía. Además, “que te enseñe balonmano una persona que padece una enfermedad mental es algo diferente y ya ha habido interés por parte de varios colegios”, señala.Las inscripciones para aquellos centros interesados en participar del proyecto –que será oficialmente presentado el próximo miércoles 1 en la sede de la Federación Aragonesa de Balonmano y que cuenta como padrino con el jugador aragonés de balonmano Alberto Val- se podrán llevar a cabo a partir de febrero a través de la web de la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón. Será este próximo mes cuando también se ponga en marcha la nueva actividad, que se desarrollará de forma continuada durante el curso escolar.