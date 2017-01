El Ayuntamiento estudia la modificación de apertura de dos festivos

Los sindicatos CC. OO., OSTA y UGT han presentado al Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta para cambiar los dos días que les permite la legislación. La idea sería que. “El objetivo es intentar conciliar de la mejor manera posible la vida laboral y profesional de los trabajadores del comercio, ya que son dos días en los que hay puente”, especifica Roberto Seral, responsable comercio de OSTA. Además, recalca que estas festividades (la primera propia de Zaragoza ) deberían ser jornadas para disfrutar en familia, bien en el parque o en las procesiones.Asimismo, David Martín, de UGT Aragón, asegura que, al ser unos días tan especiales,“La gente está pensando en celebrar la Cincomarzada , no en ir a comprar. Lo mismo ocurre para Semana Santa , aparte de que se van muchas personas,”, recuerda. De hecho, puntualiza que es comprensible abrir el 13 de abril en otras zonas de la comunidad, como el Bajo Aragón, donde se reciben muchos turistas y pueden ser buenos días para el comercio; pero no en Zaragoza.“Hay un determinado número de festivos que los comercios tienen que abrir, pero es más razonable hacerlo cuando va a haber compras”, puntualiza. Pone como ejemplo que el pasado año ya se abrió en Jueves Santo y las ventas fueron bajas. Por ello, piden que finalmente la apertura se traslade al 2 de abril y el 11 de junio:y creemos que puede ser más beneficioso para los comerciantes”.Esta propuesta es la que trasladaron de manera oficial el pasado 20 de enero al Ayuntamiento de Zaragoza , tras haber iniciado las conversaciones en diciembre. Desde el Consistorio han confirmado esta petición y han asegurado queEn el caso de que finalmente se decidiera cambiar, deberían notificarlo al departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón para que éste diera el visto bueno. Todo ello en poco más de un mes, ya que la primera modificación se refiere al próximo 5 de marzo. No obstante, fuentes municipales subrayan queDesde la(ECOS) afirman que eran conocedores de la propuesta y que. Por su parte, desde El Corte Inglés han preferido no hacer valoraciones al respecto y esperan a la decisión final del Consistorio zaragozano.

Cuatro localidades han pedido cambios

Realizar estas modificaciones es algo habitual en los municipios aragoneses. Por ejemplo, el año pasado más de una quincena de localidades pidieron cambiar algunos de los dos días a los que tienen derecho y en 2017 ya ha habido cuatro que lo han hecho:. Por ejemplo, Calatayud ha cambiado el 5 de marzo por el 6 de agosto y Teruel el 2 de enero por el 2 de julio, entre otros.De momento,el 5 de marzo, 13 de abril, 2 de julio, 3 de septiembre, 1 de noviembre y 10, 17, 24 y 31 de diciembre. En el caso de que se aceptara la petición de los sindicatos las fechas quedarían así: 2 de abril, 11 de junio, 2 de julio, 3 de septiembre, 1 de noviembre, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.



Mayor comunicación

Desde los sindicatos reclaman que este año hayaa la hora de decidir cuáles serán los festivos de apertura de 2018. “Tenemos que consensuarlo más para que no se repitan todos los problemas de este año”, reclama Martín. Además, critica que los grandes comercios hacen trabajar a toda la plantilla los domingos, mientras que entre semana están menos “con el objetivo de que la gente esté más cómoda porque hay mayor atención y cambiar así las costumbres de compra”.