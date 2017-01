El PP critica que ZEC oculta que la ampliación del Bizi costará 18 millones

Elen el Ayuntamiento de Zaragoza , Sebastián, ha criticado que el equipo de gobierno de(ZEC) ha ocultado que la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas,, tendrá un coste dey además no figura la consignación plurianual.

ha explicado que del total,serían para la ampliación del servicio de Bizi y "sotros 6 millones serían para mejoras, y unosque se mantendrían todos los años para compensar el déficit de la concesionaria,por la reducción de usuarios.Esta compensación para cubrir pérdidas estaría sujeta a la ampliación del servicio Bizi y "es lo que ha ocultado" el equipo de gobierno de(ZEC), ha criticadoEstasde euros que el equipo de gobierno ha aprobado para ampliación en 2017, pero de los que 400.000 euros serían para sufragar ese déficit de la concesionaria."Tendría un coste 10 veces superior a lo que costaría la ampliación del servicio" ha alertado Contín para lamentar que "han mentido públicamente porque no hay partidas plurianuales en el proyecto de presupuesto de 2017" y ha calculado que "supondría in coste de 1.600 euros por abonado al año. Nos sale más barato regalar bicicletas", ha enfatizado.En rueda de prensa,ha aseverado que "todas estas modificaciones además son ilegales" al argumentar que superan el 20 por ciento del contrato original y por tanto se tendría que sacar a concurso. Ha precisado que además el contrato se ha ampliado cuatro años más, hasta 2017, una decisión que está bajo estudio de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de Aragón.Ha avanzado que solicitará una reunión extraordinaria de Servicios Públicos y Personal para que su titular, Alberto Cubero, explique los acuerdos del Gobierno de la ciudad sobre la modificación del contrato para afrontar la ampliación del servicio a todos los barrios y el pago compensatorio a la concesionaria por el déficit.Tras esta exposición se ha preguntado si el"van a tragar con esta mentira" y ha cuestionado "qué oculta ZEC y qué hay detrás" para anunciar que desde el PP "persistiremos para eliminar este gasto del presupuesto".A su parecer, esos"sería mejor destinarlos al transporte público y avanzar en la movilidad de un servicio que tiene el 80 por ciento de los usuarios de la ciudad mientras que el Bizi no es un servicio esencial", ha apostillado.