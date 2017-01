Sada exige a Podemos que deje el "teatro" y negocie el presupuesto

"Tendrán toda la documentación si así lo quieren" y "hasta en letra gótica", ha dicho Sada en una rueda de prensa, en la que ha ratificado que lo tendrán todas las fuerzas de la izquierda.Sada, empujándole a negociar con las fuerzas de la derecha a lo que renuncia el PSOE, porque la cuestión es si la formación morada quiere seguir participando del giro en las políticas sociales.El portavoz del PSOE, en concreto el acuerdo suscrito en septiembre con PSOE, CHA e IU para fijar los conceptos y prioridades para la elaboración de los presupuestos de 2017 que mantengan y profundicen las políticas sociales.Con ese objetivo, ha recordado, se le enviaron los 38 folios con laspara poder negociar."Nosotros cumplimos lo que acordamos", ha sentenciado el portavoz socialista, quien ha asegurado que si la "obsesión" de Podemos es tener el documento completo, contará con él en pocos días y espera que no sea una excusa para dilatar el proceso de negociación, al igual que reclama ahora que el Gobierno lo registre en las Cortes., ha reiterado Sada, quien ha insistido en la abstención de Podemos no es suficiente porque es lo mismo que negarse a tramitarlos.Además, ha mostrado su sorpresa por la actitud "reglamentista" del líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, porque para el portavoz socialista la pregunta es si Podemos quiere seguir participando en el "giro social" de las políticas en Aragón que ha liderado el Gobierno PSOE-CHA.Ha puesto como ejemplos de eseque mil familias más cobren el Ingreso Aragonés de Inserción, la contratación de 500 profesores más o que haya un 35 por ciento más de alumnos con becas de comedor y que antes de aplicarse la ley de emergencia social se hayan evitado cortes de luz a 7.300 familias.Sada ha pedido a los diputados de Podemos que "se dejen de teatros, que se remanguen" y que participen de la elaboración de un presupuesto que siga con este giro social, al que no va a renunciar el PSOE.

Diferentes actitudes en Podemos

Ha contrapuesto además la actitud de Podemos, negándose a negociar el presupuesto con el Gobierno de Aragón,a pesar de que solo un 35 por ciento de las enmiendas acordadas se han cumplido."Es una cuestión obligada si se tiene como objetivo a los ciudadanos", ha continuado Sada, quien ha reiterado su llamamiento a Podemos a negociar "hasta la extenuación", porque de lo contrario es a los ciudadanos a los que se puede poner en dificultades, no al Gobierno.