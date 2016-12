El mayor amigo invisible de libros de España se gesta en Zaragoza

en una caseta del mercadillo navideño. El proceso es sencillo: quien quiera participar debe llevar un libro especial en su vida, con una dedicatoria en la que explique por qué lo ha elegido, y envuelto en papel de regalo. Y ahí le entregarán otro libro al azar, que habrá llevado antes por otro amigo invisible literario.Pueden llevar frases subrayadas y esquinitas dobladas. Solo se pide que sea un libro especial para quien lo regala. Pueden participar lectores de todas las edades. En el momento del intercambio solo se preguntará si el ejemplar es para público infantil, juvenil o adulto."Es una iniciativa inédita en España. Habíamos hecho alguna vez amigo invisible de libros en cenas literarias con amigos, pero no a gran escala en un espacio público. La idea le gustó al Ayuntamiento de Zaragoza y se sumó. Y ahora nos están escribiendo de muchos sitios de España para preguntarnos. Estamos sorprendidos y muy contentos de que los libros generen tanta ilusión", afirma Jorge Gonzalvo, miembro de Atrapavientos y uno de los impulsores de la campaña 'Libros que importan'. "Zaragoza va a ser una prueba para, con patrocinadores privados y personalidades conocidas", avanza.

100 lectores zaragozanos ilustres

La campaña de Zaragoza comienza con la aportación de 100 destacados y conocidos lectores . En la lista hay escritores, dibujantes, deportistas, artistas, periodistas, libreros y otros profesionales. Entre ellos están, por ejemplo, Ana Alcolea, Antón Castro, David Guirao, Fernando Lalana, Fernando Rivarés, Isidro Ferrer, José Antonio Bernal, Soledad Puértolas, Luisa Gavasa, Carlos Pauner, Paula Ortiz, Miguel Mena, Miguel Ángel Berna, Eva Cosculluela y Félix González, Paco Goyanes, Toni Abadía y las 'booktubers' Marta Álvarez (Martitara) o Patricia García (Little Red).En los próximos días se conocerán cuáles son sus libros preferidos. De momento, los chicos de Atrapavientos desvelan algunos títulos: 'Rayuela', 'Peter Pan', 'El Principito', 'Sin noticias de Gurb', 'Caperucita en Manhattan', 'La residencia de los dioses' (Astérix y Obélix), 'El rayo que no cesa', 'Léxico familiar', 'Bendita calamidad', '¿Quién se come el agujero de las rosquillas?', 'Crematorio', 'El perro del hortelano', 'Cuentos de fútbol', 'Preparativos de viaje', 'Jesús te llama', 'Repensar la pobreza' o 'El hereje'.A estos títulos se sumarán los que aporten los zaragozanos y visitantes en la plaza del Pilar a partir del próximo lunes. El colectivo Atrapavientos aprovechará la entrega de libros para preguntar a los participantes por su selección y hacer un gran inventario de las lecturas preferidas de los zaragozanos.Y antes, los amantes de los libros, proponen otra cita. Este sábado por la mañana se realizará en la plaza del Pilar una suelta masiva de cuentos en globo. Son fruto de varios talleres de creación realizados en las bibliotecas este otoño, dentro del proyecto 'Cuentos al viento '.