Divertirse y aprender en la sierra de Loarre con 'Supervivencia en familia'

Se trata de una experiencia que se desarrolla en la sierra de Loarre, por la empresa Locura de Vida, con sede en Ayerbe. Desde esta empresa, que ya lleva tiempo desarrollando iniciativas de ocio en la naturaleza, «detectamos que mucha gente que sale al monte no está preparada para ello y tampoco son conscientes de los riesgos que pueden correr», explica Chus Montañés, que junto a su marido Fernando ‘Chapi’ Cuartero, son los dos socios de Locura de Vida. De esta constaación surgió la idea de «crear una experiencia para toda la familia que fuese divertida y que les sirviese para aprender a convivir con la naturaleza», dice.

Para toda la familia

Aunque existe la posibilidad de hacerlo con grupos de adultos, «lo hemos orientado a la familia para ver que todos pueden hacerlo y que los niños lo aprendan desde pequeños», explica Montañés.

La actividad puede realizarse «en una jornada, de 9.00 a 16.00; o en dos, y, en ese caso, se duerme en el refugio que les enseñamos a construir», explica. Para ello, «usamos lo que se lleve en la mochila, desde una manta térmica a ropa: el chubasquero, un poncho... aquello de lo que se dispone para aprender a estar preparados si en un momento dado nos perdemos en el monte, o nos herimos», dice Montañés.

«Los niños se lo pasan en grande, –afirma–, les hacemos pensar y a veces no sorprenden con sus respuestas, ven soluciones que a los mayores no se nos habrían ocurrido», explica. Lo que mas les gusta:«Hacer fuego, no hay duda». No se enseña a sacar llamas por fricción, pero sí «qué maderas son las que mejor arden; y después cómo controlarlo y conservarlo toda la noche si es necesario», afirma.

A partir de los 12-13 años, siempre bajo la supervisión del monitor, se les enseña a usar el cuchillo para lograr astillas para hacer fuego, o tallar madera para la construcción del refugio. Esta habilidad es también útil para «fabricarse un silbato que nos puede servir para pedir ayuda y ser localizados si nos hemos herido y no podemos movernos. Contruirse uno y silbar con él es otro de los momentos preferidos por los niños», aclara Chus Montañés.

Consejos prácticos

Aunque la experiencia se presenta desde un prisma lúdico, como corresponde a cualquier plan de ocio, ofrece consejos prácticos para desenvolverse ante una situación comprometida. «Una caída, o una simple torcedura de tobillo, puede impedir que una persona se mueva -señala Montañés–. Lo primero que hay que aprender es a abrigar al herido, pues la inmovilización puede suponer una bajada de temperatura de cinco grados, y eso significa colocarse de repente en una situación de hipotermia». En la actividad se enseña a crear un ‘iglú’ que mantengan el calor con una manta y una simple vela.

Para que nos rescaten, tanto si no nos podemos mover, como si nos hemos perdido, es fundamental conocer nuestra posición. ‘Supervivencia en familia’ enseña también a localizar nuestra situación con una simple brújula y «si no disponemos de una, por triangulación», señala . Cada una de las salidas «se adaptan a la composición del grupo y a las edades de sus miembros», explica.

