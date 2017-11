El rector garantiza la graduación en el campus de Teruel pese a la falta de profesores

Así lo ha declarado a los medios antes de firmar con la consejera de Universidad, Pilar Alegría, el contrato programa por el que el Gobierno aragonés financiará la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, preguntado por las quejas de los estudiantes del campus turolense por la falta de docentes.

Un hecho por el que esta tarde viaja a Teruel para reunirse con responsables de este campus con el fin de analizar la situación, que, ha advertido, no es un problema nuevo ni que afecta solo a la Universidad de Zaragoza.

En este sentido, Mayoral lo ha atribuido a la falta de profesorado con la titulación adecuada que requiere la actual ley tras la transformación de escuelas universitarias en grados, como es el caso de Enfermería.

Mayoral ha explicado que la solución es adelantar la convocatoria de profesorado para que en el caso de que no se cubran algunas plazas "poder reaccionar antes".

No obstante, considera que la actual ley de universidades "no cubre las expectativas para esas titulaciones" porque no hay docentes suficientes, y por eso reclama al Gobierno central la modificación de "la parte de la ley que no es orgánica" y analizar también una posible revisión de la ley autonómica.