La Cataluña taurina expone sus últimos avances en Teruel

"Estamos en la cuenta atrás para que la empresa (Casa Balañá) se pronuncie al respecto. Después, emprenderemos las actuaciones pertinentes. Confío en que sea en los próximos días porque mientras ellos no digan cuáles son sus intenciones no se pueden dar más pasos", explicó March, y subrayó que la familia Balañá "no quiere vender las instalaciones de la Monumental".

El coloquio que impartirá March recibe el nombre de 'El estado de la cuestión' y, tal y como él mismo adelanta, "tratará también el caso de la plaza Santamaría de Bogotá (Colombia). Esta misma semana fue reabierta y hubo agresiones de antitaurinos a aficionados que se dirigían a presenciar la corrida.

Cabe recordar que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ya escogió el año pasado el territorio turolense para reivindicar su Fiesta. "Hartos" de no ser escuchados por los políticos ni por los órganos constitucionales, viajaron a Alcañiz para expresarse "libremente" en un festival que se compuso de dos actos programados el sábado 5 de marzo. Por la mañana, alumnos de las escuelas taurinas de Zaragoza y Cataluña ofrecieron una clase práctica, toreando añojos de la ganadería aragonesa de Iván López. Tras el almuerzo, a partir de las 16.30, Serafín Marín, Jesús Fernández, Abel Robles y el aficionado práctico José Ponce -todos ellos catalanes- lidiaron novillos del mismo hierro.

"Agradecemos el apoyo que desde la Comunidad vecina se nos está dando desde el primer momento. Esperamos que todo se resuelva pronto", concluye March.