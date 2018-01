El Museo de Lérida no entregará la pieza de Sijena y le dice a Aragón que vaya a buscarla

El Consorcio del Museo de Lérida no entregará voluntariamente la pieza de Sijena que falta por devolver, un lienzo de la Inmaculada del siglo XVIII, sino que Aragón tendrá que ir a buscarla a la ciudad catalana. Así lo dice su representante legal en respuesta a la providencia dictada el 2 de enero por el juzgado número 1 de Huesca, encargado del caso, instándole “a la entrega” del bien “sin dilación”.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicitó la entrada en el Museo con auxilio de la fuerza pública para recuperar el lienzo que faltaba. Cabe recodar que el 11 de diciembre, los técnicos aragoneses volvieron sin una de las obras del lote reclamado, que había sido extraviado por el museo ilerdense y apareció días más tarde en el obispado. Pero el juzgado desestimó la incautación forzosa y evitó fijar una fecha atendiendo «a la buena disposición mostrada para el cumplimiento efectivo de la entrega del bien restante».

Sin embargo, el Museo de Lérida ha dicho ahora al juzgado que nunca se ofreció a trasladarla a Aragón. “Esta parte ya informó de que la posesión no se entregaría”, señala, solo manifestó “que toleraría que se tomara la posesión”, pues no reconoce “ni en la forma ni en el fondo” las decisiones adoptadas para ejecutar la sentencia que ordenó el traslado de 44 piezas desde el Museo de Lérida al monasterio de Sijena. Si ahora se acepta la devolución es “como mero y debido acatamiento de las resoluciones judiciales adoptadas y para no incurrir en una eventual desobediencia o resistencia”.