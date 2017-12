Los otros tesoros que no han vuelto aún al monasterio

La caja de los tesoros expoliados del Monasterio de Sijena no contiene solo las 43 piezas recuperadas el lunes del Museo de Lérida y las 51 que llegaron en julio de 2016 procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Las siguientes joyas que se espera recibir son las pinturas murales románicas de "excepcional valor histórico y artístico" que fueron arrancadas en 1936 y que también tiene que devolver el MNAC por orden judicial, aunque el caso puede tener más recorrido procesal ya que cabe recurso ante el Supremo por la alta tasación económica.

Pero la lista de obras pendientes de volver al cenobio monegrino es aún más larga. El alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, asegura que las tienen "casi todas" localizadas y que en su mente está reclamarlas en el futuro. Pero también deja claro que de momento no van a emprender nuevas acciones legales "porque somos un pueblo pequeño y no podemos llevar varios casos a la vez, no damos más de nosotros". Además, están a la espera de que se resuelvan definitivamente los recursos de las pinturas murales de la sala capitular para sentar jurisprudencia y poder copiar la misma estrategia que se siguió en ese caso, donde la Orden de San Juan de Jerusalén cedió poderes al Gobierno de Aragón.

Según el historiador Juan José Nieto, el Museo de Lérida todavía guarda otras 31 obras que salieron del monasterio durante la Guerra Civil de forma "irregular". En la capital ilerdense se concentraron muchas obras, también de las parroquias del Aragón Oriental, para montar el denominado Museo del Pueblo. Nieto relata que cuando en 1938 las fuerzas nacionales entraron en Lérida, se llevaron todas esas piezas a Zaragoza. "El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional se encargó después de la Guerra de devolver las obras de cada zona y la Diputación de Lérida mandó una serie de camiones a recogerlas, pero en ese viaje no solo se llevaron sus piezas, también las de Sijena de una forma irregular", sostiene Nieto.