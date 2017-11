El ministro cree que la devolución de los bienes de Sijena no es echar leña al fuego

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado en el Senado que ha solicitado a la Generalitat lo que le ha reclamado el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 1 de Huesca. "Cualquier decisión judicial se cumple en este Gobierno", ha contestado. "En el auto, el juez me pidió que diera una serie de pasos: hacer una relación de los bienes y en qué situación se encuentran. Es lo que voy a hacer. Encargarle a la consejería de Cultura de la Generalitat que lo realice y eso es cumplir con la decisión judicial", ha manifestado en el Senado.

Méndez de Vigo no cree que contestar al requerimiento de un juez sea "echar leña al fuego" con Cataluña y sus elecciones próximas del 21-D sino considera que es "cumplir con el estado de Derecho". "Estamos todos obligados, y más las autoridades públicas. Lo sorprendente es que algunos no cumplen las resoluciones judiciales", ha añadido respecto a las ilegalidades que han realizado otras autoridades en los últimos tiempos en relación con la actuación en Cataluña. "Hoy he empezado a dar los pasos que me pide el juez y creo que si todos lo hiciéramos nos iría mejor a todos", ha concluido.