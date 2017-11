"Las víctimas de violencia de género necesitan sentirse seguras para denunciar"

Más de 300 mujeres denuncian cada mes en Aragón ser víctimas de violencia de género , según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Los expertos señalan que el número real de víctimas puede ser mayor, porque aún hay un alto porcentaje de mujeres que no se atreve a denunciar. Ayudar a las víctimas y facilitar las denuncias son los objetivos de una nueva aplicación creada por un grupo multidisciplinar de abogados y desarrolladores informáticos, y premiada por el Ministerio de Justicia. 'Quiérete viva' es el nombre de una novedosa aplicación, tras la cual está un abogado zaragozano: Alfredo Herranz.

"Las víctimas de violencia de género necesitan sentirse seguras y protegidas para denunciar. Hemos diseñado una herramienta sencilla, útil y ágil para ayudarles en un momento muy difícil. Busca reforzar y empoderar a las mujeres desde un punto de vista físico y también emocional", afirma Alfredo Herranz.

La aplicación 'Quiérete viva' fue premiada el pasado fin de semana en el concurso 'HackTheJustice', organizado por el Instituto de Innovación Legal, dependiente del Ministerio de Justicia. El equipo que ideó esta 'app' está formado por Alfredo Herranz, Carlos Vizoso. Mireia de María, Paloma Aparicio y Adrián Pérez.

Su aplicación consiste básicamente en la instalación de un 'botón del pánico' en el móvil. Solo con tocarlo se activa una llamada a quien previamente haya registrado la usuaria: el 016, la Policía o una persona de confianza. El teléfono envía inmediatamente la geolocalización de la víctima con dos objetivos: mejorar la respuesta de la Policía y dar seguridad a la víctima. Además, le ofrece un mapa con los recursos que pueda necesitar: urgencias hospitalarias, comisarías, agentes de igualdad, servicios especializados, etc. Una siguiente pantalla ofrece información clara y básica a la víctima sobre aspectos judiciales y sociales: denuncias, órdenes de protección, juicios rápidos, ayudas sociales y autoprotección.

"He estado más de diez años atendiendo a las víctimas. En el momento en el que deciden denunciar están en estado de shock emocional, tras haber sufrido una importante agresión física o de otro tipo, y tras un largo tiempo en un proceso de ser anuladas como personas. La herramienta tiene como objetivo ayudarles a dar el paso y que se sientan seguras. Las aplicaciones que hay ahora en el mercado no son útiles para ese momento. Ofrecen mucha información farragosa y no piensan en ese momento de la víctima", apunta Alfredo Herranz.

Puesta en marcha

El diseño de esta aplicación se realizó en menos de 48 horas, en el evento 'Hackathon #HackTheJustice' del pasado fin de semana. Sus creadores están ahora revisando algunos detalles para poder colgarla "en breve" en la red. Quieren ofrecerla de manera gratuita en las 'play store' para que pueda ser descargada por las personas interesadas. Mientras siguen desarrollando los servicios de la aplicación y van a contactar con la Policía y otras entidades implicadas.

Los creadores destinarán el dinero del premio a financiar parte del desarrollo de la aplicación. También buscan patrocinios privados, valoran hacer un 'crowdfunding' y están hablando con algún ayuntamiento interesado.