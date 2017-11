¿Cuáles son las empresas catalanas que se han trasladado a Aragón y a qué se dedican?

El goteo de empresas que deja Cataluña para desplazarse a otras comunidades es constante desde el pasado 1 de octubre. A fecha de este miércoles 15 de noviembre ya ascendían a 2.388, de las que 78 han recalado en territorio aragonés, según pudo confirmar HERALDO. Todas ellas han acometido el cambio de sede social y, "la gran mayoría", según estas mismas fuentes, han hecho lo propio con el domicilio fiscal. Es decir, que empezarían a tributar en la Comunidad aquellos impuestos que corresponden por su desempeño.

No son pocos los que se preguntan cuáles son las empresas que se van de Cataluña y, sobre todo, cuáles acaban por instalar su domicilio en Aragón. Aunque algunas de las 78 citadas todavía no han completado el proceso y por tanto no se puede confirmar su mudanza, el Boletín Oficial del Registro Mercantil ya se ha hecho eco de un buen número de traslados oficiales. Este es el listado, por provincias y todavía sin completar, al que ha tenido acceso HERALDO:

Huesca

Metalogenia (Barcelona): Esta multinacional fabrica elementos para maquinaria pesada. Cuenta con una planta en Monzón desde hace décadas, a la que ha trasladado su sede social, hasta ahora en Premià de Mar. Factura 44 millones al año.

Teruel

Dorimar Transportes 2017 (Tarragona): Esta microempresa enfoca su actividad hacia el transporte de mercancías por carretera.

