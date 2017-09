La noche del atentado, el 092 de Cambrils tuvo acento aragonés

El atentado en el que perdió la vida la zaragozana Ana María Suárez, sumado al caos y los tiroteos posteriores hicieron que la madrugada del pasado 18 de agosto la centralita de la Policía Local de Cambrils acabara colapsada. Su modesta sala del 092 no había recibido nunca semejante avalancha de llamadas en tan breve espacio de tiempo, pero es que cientos de vecinos, familiares de veraneantes y periodistas de medio mundo precisaban angustiados de respuestas.

A la mayoría de estas personas, quien se encargó de informarles o simplemente tranquilizarlas con unas palabras amables fue una policía nacional de zaragoza. Como tantos otros aragoneses, la joven disfrutaba allí de sus vacaciones, pero un cúmulo de caprichosas circunstancias y el espíritu de servicio del que acostumbran a hacer gala los miembros de determinadas profesiones hicieron que acabara pasando toda aquella fatídica noche al frente de la central de operaciones de la Policía Local de Cambrils. Se ofreció a hacerlo para que todos los guardias municipales de servicio pudieran salir de inmediato a la calle, dado que, en esos primeros momentos, el caos era absoluto y varios terroristas andaban sembrando el pánico en el paseo marítimo.

Había detenido a dos carteristas

Lo más curioso es la razón por la que esta agente –destinada en el Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Aragón y que prefiere no dar su nombre porque piensa que solo hizo "lo que tenía que hacer y hubiera hecho cualquier otro compañero"– se encontraba pasada la medianoche en la comisaría de la Policía Local. Pese a estar de vacaciones y no ir armada, la zaragozana había presenciado poco antes el robo de un bolso y no había podido evitar intervenir. Los delincuentes lograron darse inicialmente a la fuga, pero la agente dejó a su familia en la terraza de un bar e inició una discreta persecución. Cuando los tuvo localizados, dio aviso al 092.