"No se puede vivir con miedo, es lo que quieren, pero no lo han logrado"

Si el objetivo de los yihadistas es desestabilizar y sembrar el miedo en la sociedad, no lo han conseguido. Al cumplirse un mes del atentado perpetrado en Cambrils, la ciudad de la Costa Dorada vive los últimos coletazos de una temporada veraniega que obviamente será recordada como la del zarpazo terrorista que arrebató la vida a Ana María Suárez, la zaragozana que veraneaba allí como miles de aragoneses, pero que no ha conseguido marcar la vida de sus habitantes. Si acaso, lo único que recuerda la criminal acción es la presencia policial, mayor que en los días previos al ataque yihadista pero no tan notable como lo fue en los inmediatamente posteriores.

Pocos sabían ayer que hoy se cumple un mes de los brutales atentados de Barcelona y Cambrils, que acabaron con la vida de 16 personas y dejaron malheridas a más de un centenar. Nada hay en la rotonda del Club Náutico que recuerde que ese fue el lugar donde el Audi-3 con sus cinco yihadistas dentro arrolló a siete viandantes, embistió a una patrulla de los Mossos d’Esquadra y uno de los terroristas acuchilló a la zaragozana. Las flores que se depositaron poco después en el improvisado altar en memoria de las víctimas fue levantado hace días. Los daños materiales ya se repararon y los heridos se van recuperando poco a poco. La única pérdida irreparable, la vida de Ana María, marcará para siempre a su familia, que no tendrá consuelo. Su marido, Roque Oriol, salió del hospital el pasado 31 de agosto y su hermana Alicia Suárez recibió el alta este pasado viernes.

Tras el ataque, la ciudad costera recuperó el pulso pronto y la preocupación inicial por que el atentado pudiera hacer huir a los turistas se diluyó rápidamente. "Al contrario –coinciden los comerciantes con establecimientos aledaños a la rotonda– los días siguientes se llenaron de gente que venía a ver dónde había ocurrido todo". Pero también destacan que no todo fue morbo, pues hubo quien se animó a pasear por el paseo marítimo de Cambrils como una forma de reivindicar que no sentían temor, que los terroristas no habían conseguido su objetivo.

Solidaridad con las víctimas