El 30% de los jóvenes aragoneses no tienen ni el Bachillerato: mejor que la media española pero lejos de la OCDE

El último estudio publicado por la OCDE (Panorama de la Educación 2017) ha puesto en relieve dos cuestiones: en España hay muchos titulados universitarios, pero también existe un alto porcentaje de jóvenes que no tienen ni el Bachillerato (o la Formación Profesional equivalente, es decir, un grado medio). En esta situación, dentro de los “negativos” resultados del conjunto del país, Aragón se encuentra en una posición ligeramente mejor. Mientras que el 35% de los españoles entre 25 y 34 años no tienen ni Bachillerato ni un grado medio, en Aragón esta cifra desciende hasta el 30%; situándose entre Portugal (31%) e Italia (26%). No obstante, todavía se encuentra lejos de la media de la OCDE (16%). Todos estos datos corresponden al año 2015, último disponible en el momento en el que se llevó a cabo el estudio.