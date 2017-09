La denominación de origen del melocotón de Calanda inicia una campaña optimista debido a los precios y la producción

La denominación de origen (DO) Melocotón de Calanda , que se extiende por 45 municipios de Teruel y Zaragoza , acaba de iniciar su campaña con los primeros envíos de fruta amparada y con unas previsiones "optimistas" tanto en producción como en precios.

Así lo ha explicado la directora de certificación de esta DO, Ana Omedes, quien ha precisado que, aunque "es muy pronto para saber cómo se van a comportar los precios en origen hasta que termine la campaña a finales de octubre, esta ha arrancado al nivel de la de 2016", en una horquilla "en torno a los 1,4 y 1,9 euros el kilo".

Ha explicado que "ahora no hay tanto producto", ya que el melocotón de Calanda, el único que cuenta con el sello de calidad de una DO, es el que cierra la campaña de fruta de hueso en España y en solitario.

En cuanto a la producción, ha comentado que, aunque quizá pueda haber ahora "un 20% más en árbol y sin mermas (ya que este año no ha habido piedra) hay que ser prudente porque unos días de lluvia o de niebla pueden bajar el contenido de azúcar (grado brix) y la dureza" de las piezas, que no podrían salir con el sello de la DO".

En la campaña 2016 las 15 empresas certificadas por el Consejo Regulador de Calanda embolsaron 250 millones de melocotones y vendieron con el sello de la DO 3,2 millones de kilos.

En relación a la disminución de la superficie (que ha pasado de 836 hectáreas en 2012 a 660 ha en 2016), Omedes ha resaltado que no se ha traducido en una reducción de la producción (que en ambos años superó los tres millones de kilos) y que refleja que "los que se han quedado en la DO son los que apuestan por este producto".

Entre el 10 y el 15% del melocotón producido en la zona de Calanda se exporta, principalmente a otros países comunitarios; en 2016 comenzó los primeros envíos a Hong Kong y este año han comenzado también a trabajar con operadores en Singapur, ha añadido.