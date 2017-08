Podemos lamenta la inacción política y la pasividad del Gobierno da Aragón esperando los bienes de Sijena

Podemos Aragón ha lamentado que el gobierno de Lambán haya esperado, sin llevar a cabo ninguna acción política, a que regresaran los bienes de Sijena en lugar de establecer un diálogo político y técnico para llegar a un acuerdo con la Generalitat.

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha afirmado que “el Ejecutivo autonómico sabía que los bienes no volverían el lunes; es plenamente consciente de que no puede haber intervención hasta que no haya una sentencia firme, algo que no llegará hasta que se resuelva el recurso ante la Audiencia Provincial de Huesca que debe ratificar o revocar la sentencia de la jueza. Por ello, lo que vimos en Sijena fue un teatrillo vergonzoso”. Díaz señala que “un gobierno consciente de que el lunes no era el día para el retorno de los bienes movilizó un equipo, cuyo costo desconocemos, para esperar al sol durante un día entero. La ciudadanía merece saber cuánto ha costado este despliegue”.

Por otro lado, y a pesar de que hay un nuevo responsable de Cultura en Cataluña, no ha habido ni un solo movimiento por parte del gobierno aragonés buscando un diálogo técnico y político con la Generalitat.