Sijena pide que el Supremo actúe penalmente contra dos consejeros del Gobierno catalán

El abogado Jorge Español presentó ayer un escrito en ese juzgado reclamando que se envíe una copia de los autos a la Sala de lo Penal del Supremo para que abra un procedimiento contra los altos cargos de la Generalitat.

En caso de haber cometido un posible delito en Cataluña, sería el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad el encargado del asunto, pero "ha ocurrido en Aragón, que es donde se ha omitido la conducta", sostiene Español, con lo que la instancia competente es el Supremo, ya que se trata de personas aforadas.

El Ayuntamiento donde está ubicado el monasterio de Sijena también reclamó ayer que se requiera a la Generalitat para que, en el plazo de 10 días, informe al juzgado sobre los funcionarios y letrados internos y externos que han "participado o asesorado" a la Generalitat en el proceso de ejecución de la sentencia.

El escrito incluye una petición para declarar "urgente" la recuperación de las piezas. Esto pasaría por autorizar a la secretaria judicial para que, con el auxilio de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial "y de cuantas otras unidades de la fuerza pública requiera" pueda entrar al Museo de Lérida para ejecutar la sentencia con el apoyo de los trabajadores de dicho museo si los necesitara, "para lo que se les apercibirá verbalmente del posible delito de desobediencia".

"Tengo claro que la jueza no va a hacer nada en agosto", declaró tajante Español. Curiosamente, el número 1 de Huesca está de guardia desde ayer y hasta mañana. En su opinión, la Justicia española "ha sido humillada y burlada" por el consejero de Cultura catalán, al que "no le ha pasado nada por hacerlo". Se trata de una situación que resulta "lamentable e inadmisible".

Mientras, el Gobierno de Aragón sigue a la espera de que la magistrada dé respuesta a la solicitud presentada el lunes para declarar agosto hábil y permitir que las 44 obras retenidas por el Museo de Lérida regresen al monasterio de Sijena de inmediato tras el último plantón de la Generalitat. Aunque el juzgado sigue de guardia, se desconoce cuándo se despejará la incógnita.

El director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, estuvo ayer esperando una respuesta hasta pasadas las 15.00, pero no la obtuvo. Que tampoco haya habido una negativa hace que la incertidumbre se mantenga. No en vano, la DGA mantiene listo el dispositivo para acudir al museo "en cuanto la jueza lo considere oportuno". "Iremos acompañados por las fuerzas públicas y los llevaremos a su espacio natural, tal como recogen las sentencias", añadió.

El Gobierno catalán insiste

Escuín aseguró que las obras regresarán a Aragón pese al incumplimiento del Gobierno catalán, que tenía de plazo hasta las 22.00 del lunes para entregarlas o realizar algún tipo de comunicación "que no se produjo". "No sé si volverán hoy, mañana o en septiembre, pero lo harán", afirmó. La Generalitat, no obstante, insistió ayer en que no devolverá las piezas. Argumentó, como ya hiciera en otras ocasiones, que "no se dan las condiciones técnicas y jurídicas" necesarias.

El consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull, dijo compartir la posición que mantiene el titular de Cultura, Lluís Puig, que el lunes aseguró que las piezas no saldrán por voluntad propia.

Para Escuín, sin embargo, no se trata de una cuestión de voluntad, sino de un dictamen judicial. "Aragón cumplió escrupulosamente el periodo de tiempo marcado", aseveró. El titular de Cultura y Patrimonio recalcó que "el tiempo de las negociaciones ha terminado" y que, por tanto, no habrá nuevos contactos con el gobierno catalán a este respecto en las próximas horas. "Estamos en otra parte del proceso. Lo único que esperamos es el retorno de los bienes", manifestó.

A su parecer, la Generalitat "está generando mucho desconcierto", algo que "no es positivo" ni para los ciudadanos catalanes ni para los aragoneses.

El delegado accidental del Gobierno en Cataluña, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, también se refirió ayer al incumplimiento del Ejecutivo catalán. Calificó la postura de la Generalitat de "preocupante", ya que, en su opinión, al desoír las sentencias y no entregar las 44 piezas solo está consiguiendo dar una "mala imagen" que resulta "contraproducente".