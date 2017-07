La oposición critica la acción del gobierno al que tilda de "débil" y "conformista"

El Partido Popular (PP) consideró que Lambán "condena a Aragón a estar por debajo de sus posibilidades", acusando al presidente de "autocomplaciente" y de no liderar un proyecto ilusionante para mejorar la vida de los ciudadanos. La portavoz popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, afirmó que el Ejecutivo aragonés muestra una "muy preocupante carencia de modelo de prosperidad y bienestar para el conjunto de los aragoneses". Según declaró, la "verdadera cara" del Gobierno es "la confrontación con la comunidad educativa, una fuerte subida de impuestos, el parón en la construcción de centros de salud, hospitales, colegios y carreteras, que ya estaban planificados o en marcha, además de la inestabilidad política e institucional". "Una cosa es el triunfalismo –dijo– que demostró cuando realizó el balance de su primer año al frente del Gobierno de Aragón y otra el conformismo exhibido hoy (por el viernes)".

"Una broma de mal gusto"

Por su parte, Ciudadanos lamentó que el presidente de Aragón gobierne "a espaldas de los aragoneses". Para la portavoz del partido en las Cortes, Susana Gaspar, es "una broma de mal gusto valorar estos dos años en positivo". Esta formación no olvida los "constantes conflictos y enfrentamientos del Gobierno, que solo han permitido culminar con cambios de sillones y enfrentando a la sociedad aragonesa". Gaspar señaló que Lambán "vive una realidad paralela" y que "muchos aragoneses no han percibido en absoluto esos éxitos que él se atribuye".

El Partido Aragonés (PAR), que gobernó en la pasada legislatura junto al PP, consideró que estos dos años de gobierno de PSOE-CHA han sido "deficientes" y "pobres". El presidente y portavoz del partido, Arturo Aliaga, lamentó la "incapacidad" de las dos formaciones gobernantes para llegar a acuerdos, lo que cree que ha propiciado la "ralentización de las cuentas autonómicas necesarias para mejorar el paro, la dependencia, la educación y la sanidad, entre otros". "Aragón necesita más empuje y proyectos de futuro para ser una autonomía más igualitaria y más competitiva", afirmó este viernes Aliaga. Asimismo, este partido se quejó de la "debilidad" del Gobierno de la Comunidad, a quien considera "sometido" a Podemos y con "falta de proyecto de futuro" para Aragón, ofreciendo de esta forma "poca confianza" a los aragoneses.

"Dejación de funciones"

Podemos, por su parte, criticó la "falta de rumbo" del Ejecutivo, acusándole de compararse con "el peor gobierno de la historia de Aragón (en referencia al PP-PAR de la legislatura pasada) para poder sacar pecho". "Solo le da para compararse con el peor alumno de la clase", argumentó Maru Díaz, portavoz del grupo de Podemos en el Parlamento aragonés, formación que aprobó los presupuestos.

Desde el partido piensan que la sensibilidad con lo social que Lambán "trata de abanderar" contrasta con el hecho de que "las leyes y medidas que la han hecho posible no han sido por iniciativa del PSOE, sino de Podemos". "No es de responsabilidad de lo que toca hablar con el PSOE de Aragón –opinó Díaz–, sino más bien de su dejación de funciones". "Un gobierno paralizado desde la aprobación de los presupuestos del 2017 en mayo no puede empezar a exigir a los demás hablar del 2018", añadió.

Izquierda Unida-Aragón, adscrito al Grupo Mixto, consideró que se ha perdido la oportunidad "de impulsar políticas más a la izquierda, más audaces". No obstante, Patricia Luquin, portavoz adjunta del grupo en las Cortes, valoró positivamente el avance que el Gobierno ha realizado en cuestiones como la Ley de Capitalidad, la de Integridad y Ética, Emergencia Social, el Pacto por la Ciencia o la ampliación de becas, la reducción de la educación concertada, entre otros aspectos. Luquin recordó que los dos años de legislatura han estado marcados por cuestiones externas y tiempos convulsos, lo que ha hecho que al Ejecutivo aragonés le falte "pulso, ritmo y eficacia en su acción de gobierno".

Una legislatura de pactos

En cuanto al PSOE, el partido repitió parte de los argumentos esgrimidos por Lambán y destacó la capacidad de diálogo y acuerdo con sindicatos y empresarios, con la izquierda (para los presupuestos), con el Ayuntamiento de Zaragoza, de ZEC (para la Ley de Capitalidad) y con el Gobierno de España, del PP (en los acuerdos de la bilateral), "frente al sectarismo y la incapacidad de negociación demostrada por el PP". El grupo del PSOE apuntó que ha recuperado en dos años los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia...) que fueron "destrozados en los cuatro años de Rudi". El otro partido que forma el Gobierno, Chunta Aragonesista (CHA), resaltó la labor complicada a la que tuvieron que hacer frente al comenzar la legislatura ya que "arrastraban la etapa de recortes de todo tipo y en todos los ámbitos del anterior ejecutivo PP-PAR". Gregorio Briz, portavoz del Grupo Mixto, destacó "el aragonesismo" que está impregnando la labor del gobierno, apoyando la recuperación de Jánovas, impulsando las lenguas de Aragón y rechazando cualquier trasvase".