Educación aclara que sí computará todos los días de baja maternal y paternal de los interinos

El Departamento de Educación va a computar como días trabajados todos los días de baja maternal y paternal de los profesores interinos. Esto les beneficiará para contar la antigüedad, la puntuación en las listas de interinos y el número de días trabajados necesario para poder cobrar el verano siguiente (ahora fijado en 240 días). La DGA se lo ha aclarado a los sindicatos este martes en una reunión y publicará una normativa al respecto.

El sindicato CGT denunció este lunes la "discriminación" que sufren las profesoras interinas que están de baja maternal a principio de curso, cuando tienen que pedir plaza. Según este sindicato, hasta que estas docentes no terminaban la baja maternal y se incorporaban a su puesto, no les contaban los días, por lo que perdían derechos.

"Me siento discriminada por ser profesora interina y madre", denunciaba este lunes Silva Gareta, profesora zaragozana y madre de dos hijos. Dio a luz en julio de 2016 y se incorporó a su puesto el 12 de noviembre. Recientemente le habían dicho en Educación que no tenía derecho a cobrar este verano por no llegar a los 240 días trabajados. Y el año pasado no pudo beneficiarse de la matrícula gratuita para profesores en la escuela de idiomas por estar de baja maternal.