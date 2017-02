Cascos impresos en Zaragoza para la colección más extraterrestre de Cibeles

Unos yelmos muy sugerentes que fueron materializados en Zaragoza por la empresa Dynamical Tools, ubicada en el CEEI del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y dedicada a la impresión industrial. "Fue un proyecto muy enriquecedor, en el que tuvimos que coordinarnos con los diseñadores en un tiempo récord, apenas dos semanas", explica Pablo Murillo, director de la 'startup'.

Esta empresa aragonesa fue seleccionada para crear los cascos, entre otras cosas, por su capacidad productiva. "Tenemos varias máquinas de gran formato que nos permitían hacerlos de una sola pieza para luego pintarlos y añadir el forro interior y hasta leds en uno de los modelos", indica Murillo, quien acudió al desfile y vio cómo sus impresiones se acabaron convirtiendo en "el juguete de todos los asistentes".

Pero la aportación aragonesa no se queda ahí. Marc Tempe, del equipo de Existence Research Program, desvela que "el desarrollo de los cascos lo llevaron a cabo Dono Piqueras, profesora en el instituto de Los Enlaces, y su alumno Rafa Albar, así como el artista Raúl Ursua".

La inspiración de la colección es el lanzamiento de la sonda de la NASA que explora el océano helado de Europa, satélite de Júpiter, en busca de vida extraterrestre. Las indumentarias que acompañaban los diseños aragoneses tenían "una clave deportiva y futurista, pero en esencia no deja de ser una colección urbana". La firma, compuesta por profesionales con distintos perfiles (hay físicos, ingenieros mecánicos o artistas plásticos) busca así "unir arte, ciencia y tecnología".

Un objetivo que lograron también con la participación de dos modelos no habituales en las pasarelas, los deportistas paralímpicos Sara Andrés y Alberto Ávila, quienes desfilaron con prótesis de diseño producidas en Sevilla.

Burillo, otro que triunfó en Cibeles

The 2nd Skin Co., la firma del diseñador aragonés Antonio Burillo y de Juan Carlos Fernández, pisó con firmeza sobre la pasarela de Madrid, donde el lunes destacó con sus propuestas creativas y su buen hacer. The 2nd Skin Co, Alvarno y Jorge Vázquez fueron los capitanes generales de la jornada matutina de este lunes y pusieron sobre la pasarela madrileña su mejor artillería, una selección de prendas de alto voltaje, ultra femeninas y muy sexis que aderezaron con vistosos bordados y sugerentes volantes.

The 2nd Skin Co. rompe el paso con un viaje a través de la porcelana "desde su origen y creación en Asia Oriental hasta su llegada a Occidente y su reinterpretación en Europa", explicó Antonio Burillo, creativo de la firma junto a Juan Carlos Fernández.