165 colegios e institutos buscan director para el próximo curso

La DGA ha publicado recientemente el listado de puestos vacantes de director: 81 en Zaragoza, 51 en Huesca y 33 en Teruel. Son 79 colegios, 36 centros rurales agrupados (CRA), 28 institutos, 5 escuelas de idiomas, 12 centros de adultos, dos conservatorios de música y un colegio de educación especial.

Los mandatos de los equipos directivos suelen durar cuatro años. En el último curso, los que quieren pueden solicitar la renovación. Este año, 26 directores han solicitado continuar pero otros 165, no.

Ahora está abierto el plazo (del 17 al 28 de febrero) para que los funcionarios que quieran presenten sus proyectos para ser directores de algunos de estos centros con vacantes. Los interinos no pueden optar a estas plazas. Los directores deben ser profesores con plaza fija y al menos cinco años de experiencia docente.

Si no hay voluntarios, la Administración nombra forzosamente a los directores. El curso pasado, siete de cada diez vacantes fueron cubiertas por este procedimiento. Todos (los voluntarios y los impuestos) reciben un curso de formación.

¿Por qué casi nadie quiere ser director?

Los directores se quejan de que se trata de un puesto con una gran carga de trabajo y responsabilidad, y que está poco valorado socialmente y económicamente. Los directores de colegio reciben un complemento salarial que ronda los 300 euros netos al mes (para un centro de tamaño mediano, de 2 o 3 vías). La cuantía varía en función del número de aulas del centro. En Secundaria es ligeramente superior (entre 400 y 500 euros). Los jefes de estudios y secretarios también tienen un complemento salarial, inferior al de los directores. Aragón es una de las comunidades autónomas con una remuneración más baja para los equipos directivos, según un informe de UGT.

"Espero que haya alguien que coja el testigo en mi colegio. Yo he sido director 11 años, desde que abrió el centro, y creo que es el momento de dejarlo. Mi experiencia ha sido buena. Pero ya tengo ganas de volver a las aulas", afirma Manuel Vergara, director por poco tiempo del colegio El Espartidero del barrio de Santa Isabel.

El colegio de Las Fuentes es otro de los que figura en la lista de vacantes, pero su director tiene intención de pedir la continuidad durante un año más. "Me presenté voluntario en 2015 pero pedí que de forma extraordinaria pudiera renovar cada año. Quiero seguir porque me gusta mi trabajo y quiero desarrollar el proyecto de centro. Entiendo que cueste encontrar directores en otros sitios. Se trabaja mucho y el plus económico no compensa", señala Santiago Asensio, director del colegio Las Fuentes. El centro ha comenzado este curso con jornada continua y un proyecto de innovación vinculado a la comunicación.

Los directores se quejan de exceso de burocracia y de asumir tareas que no les corresponderían, sobre todo relacionadas con los comedores escolares. "Un tercio de nuestro tiempo se va en gestionar el comedor: los pagos, las altas y bajas, las becas, los menús. Pedimos que las empresas de catering tengan un administrador que se encargue de estas cosas. Estamos haciéndole el trabajo a una empresa privada", se lamenta Santiago Asensio.