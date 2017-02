Las familias de la zona sur de Zaragoza se unen para reclamar con urgencia los nuevos colegios

Las familias de la zona sur de Zaragoza salieron ayer a la calle para reclamar que los nuevos colegios prometidos para la zona –Valdespartera 3, Arcosur y Parque Venecia– abran para el próximo curso. La situación de bloqueo presupuestario no ha permitido iniciar las obras, ya que los fondos para su construcción están incluidos en unas cuentas que aún no han sido aprobadas. Los convocantes –las asociaciones de padres y madres, y las plataformas Distrito Sur y Cole Ya en Parque Venecia– llaman a superar el bloqueo presupuestario, pero, sobre todo, a que las escuelas puedan estrenarse el próximo curso, para no seguir concentrando aulas puente en los ya existentes. De no contar con estas nuevas infraestructuras a tiempo, estas organizaciones denuncian que 96 niños del colegio Arcosur, 149 del Valdespartera 3 y 120 a escolarizar en el futuro de Parque Venecia, más los nacidos en 2014 que aún no se han matriculado, "seguirán escolarizados lejos de sus hogares, saturando el Rosales del Canal, el Valdespartera o el San Jorge".