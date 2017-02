El 16% de los aragoneses no terminan sus estudios de máster

No resulta extraño que un chaval de 18 años se equivoque al elegir carrera universitaria. Las opciones son muchas, la orientación no siempre es suficiente y, en ocasiones, las expectativas que uno se forma durante el Bachillerato no se acaban correspondiendo con la realidad. Por eso cada año se produce un buen número de abandonos y de cambio de estudios (en torno a al 18% de los alumnos de primer curso).