Lambán: “Pedir la cabeza de un consejero como si fuera un trofeo de caza es un chantaje"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán ha rechazado de pleno plegarse a la condición impuesta por Podemos para empezar con la negociación de los presupuestos para 2017, la dimisión del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno. “Pedir la cabeza de un consejero como si de un trofeo de caza se tratase es un chantaje político puro y duro. Eso no lo vamos a admitir en modo alguno porque, además, la confianza o desconfianza no se tiene sobre un consejero sino sobre un gobierno y en particular, sobre su presidente”, afirmó.