IU y CHA exigen a PSOE y Podemos participar en la negociación de los presupuestos

Este martes, Podemos anunció que este jueves se ha convocado una reunión entre su grupo parlamentario y el socialista para hablar de los presupuestos de 2017, a la que asistirán por la formación morada el secretario general en Aragón y presidente del grupo parlamentario, Pablo Echenique, la portavoz, Maru Díaz, y el diputado Román Sierra.

El PSOE confirmó después que sus representantes en esta reunión serían el portavoz, Javier Sada, la secretaria de Organización del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y el jefe de gabinete del presidente del gobierno, José María Giral, aunque precisaron que el encuentro no se iba a centrar exclusivamente en los presupuestos y que en las siguientes reuniones se abriría a la participación de CHA e IU.

Este miércoles, desde Izquierda Unida, Luquin ha mostrado en rueda de prensa su malestar, que ha trasladado a los portavoces de PSOE y Podemos, por la exclusión de su grupo de esa reunión, en la que parece, según ha dicho, que "se va a hablar de otro tipo de cuestiones" y no de presupuestos.

A su juicio, es "una mala forma" de empezar a hablar y a negociar, porque no se cuenta con dos partidos necesarios para sacar unos presupuestos desde la izquierda.

Como ha hecho después Gregorio Briz, ha hecho un llamamiento "urgente" a que se convoque una reunión a cuatro, "si es el lunes, mejor que el martes".

IU no acaba de entender qué se aporta "tensionando una situación" que no tendría que haberse dado, porque Izquierda Unida quiere "estar y aportar".

Lo que no quiere pensar Luquin, ha precisado, es que Podemos lo único que quiera ahora es "hacerse una foto con el PSOE", algo que ha venido rechazando la formación morada en los últimos meses, ha apuntado.

Luquin y Briz han recordado que la aritmética parlamentaria hace que la suma de los votos de PSOE y Podemos no sean suficientes para sacar adelante las cuentas, ya que ambos suman 32 diputados cuando son necesarios 34 (CHA tiene dos e IU, una).

Y por eso han insistido en la convocatoria de esa reunión a cuatro, para dejar de pensar, ha matizado Luquin, que "la estrategia y el tactismo están por encima de las necesidades de la comunidad autónoma".

Luquin ha dicho que ha hablado con Sada y con Díaz y que le han trasladado que la reunión de mañana tiene como objetivo "restaurar la confianza" entre las dos fuerzas, y ha dudado que eso se pueda hacer en 24 horas.

Por eso ha dado de margen hasta el lunes para que se convoque la mesa a cuatro.

Briz, por su parte, ha pedido que se dejen de lado las estrategias, se convoque la reunión y que a ella cada partido acuda con propuestas para debatir e incluir en los presupuestos, que es lo que está pidiendo la ciudadanía.

Ha negado que esté enfadado, pero sí sorprendido, porque ya la semana pasada se acordó que los cuatro partidos de la izquierda, y no solo dos, iban a sentarse para determinar las prioridades del presupuesto.

Otro tipo de reuniones, que respeta, son solo para "la búsqueda de una foto" y "fuegos de artificio", una "puesta en escena que no lleva más allá".

Y ha insistido en pedir, como socio del gobierno que también es CHA, la reunión a cuatro de forma urgente.

Porque si CHA no se sienta en esa mesa y no pudiera hacer sus aportaciones, lo "lógico" sería que finalmente no diera su apoyo a las cuentas, ha advertido.