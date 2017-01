La Mesa Sectorial de Educación cierra el acuerdo para las oposiciones, con 158 plazas para este año

La Mesa Sectorial de Educación ha alcanzado un acuerdo entre los sindicatos CGT, CSIF, CCOO y UGT para la convocatoria de oposiciones de los años 2017, 2018 y 2019 , que no ha contado con el apoyo de Stea.

Las oposiciones de Régimen Especial se han retrasado al año 2018 con el respaldo de CGT, CSIF y de UGT, este último con la condición de mover Francés de Escuela de Idiomas a 2018.

En cuanto a las especialidades del Conservatorio Superior de Música, se repartirán entre los años 2018 y 2019, informan fuentes de CGT en una nota de prensa.

Un total de 158 plazas

En concreto este año se van a convocar 59 plazas en Matemáticas; 10 en Economía; 13 en Procesos de Gestión Administrativa; 11 en Sistemas y Aplicaciones Informáticas; 5 en Instalaciones Electrotécnicas; 9 en Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas; 5 en Mantenimiento de Vehículos; 8 en Cocina y Pastelería; 6 en Procedimientos Sanitarios y Asistenciales; 5 en Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido y 14 para profesor de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas.

Otras trece plazas corresponden a Conservatorios profesionales: Oboe (3), Percusión (4), Trombón (3) y Lenguaje musical (3).

CGT ha mostrado su satisfacción por la decisión de la administración de convocar oposiciones a tres años vista, a partir de este mismo 2017, con el fin de recuperar la coordinación de la oferta de empleo público con el resto de comunidades autónomas, ya que va a permitir estabilizar plantilla y convocar oposiciones de especialidades que "llevaban años sin salir".

No obstante, ha lamentado que no haya sido un acuerdo unánime tras el rechazo de Stea después de diez mesas técnicas de trabajo en las que si había respaldado la oferta y la decisión de CC. OO. de no apoyar el retraso de la convocatoria de Régimen Especial.

Por su parte, CSIF considera que el hecho de garantizar oposiciones durante los tres próximos años dotará de mayor estabilidad el sistema educativo y permitirá disminuir la claramente excesiva tasa de interinos en Aragón.

En opinión de este sindicato, todos los interinos, sean de la especialidad que sean, tienen el mismo derecho a tener oposiciones, y deben tenerlas con la periodicidad que se merecen, siempre y cuando existan vacantes en plantilla sin titular.

Stea, en cambio, ha lamentado que en la oferta del profesorado universitario se hayan tenido en cuenta los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de eliminar las tasas de reposición, bajo determinadas condiciones, y no así en el "no universitario".

Advierten asimismo de las consecuencias negativas del "efecto llamada" sobre los opositores aragoneses, por convocar las plazas "a contracorriente" del grueso de comunidades autónomas.

En este sentido informan de que "de continuar en esta línea", en las oposiciones de 2017, 2018 y 2019 habrá "mini oposiciones" (entre 150-200 plazas) que "difícilmente" reducirán el porcentaje de profesorado interino de Aragón, cuando, por ejemplo, en el País Vasco se van a ofertar para este año 740 plazas para el cuerpo de maestros.