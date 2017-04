Aragón ya trabaja en los once acuerdos de la Conferencia de Presidentes

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este jueves que la comunidad autónoma ya ha empezado a trabajar en el desarrollo de los once puntos que se pactaron en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, aunque desde el PP le han acusado de soberbia, inacción y sectarismo.



Lambán ha comparecido este jueves en un pleno extraordinario de las Cortes de Aragón para, a petición del PP,y pactaron el 17 de enero en Madrid entre todos los presidentes autonómicos (excepto País Vasco y Cataluña) y el gobierno central.La portavoz popular,, le ha reprochado que, a diferencia del resto de presidentes, Lambán dijera al término de la reunión que ésta le había producido "escepticismo" y ha lamentado que ante la oportunidad que le "regaló el destino para demostrar su talla", en forma de una Conferencia de Presidentes, éste fuera con su "". El escepticismo, ha añadido Vaquero, es "la excusa de los débiles para no hacer nada".Lambán le ha replicado que Aragón ha participado "como nunca" en los prolegómenos, el transcurso y el desarrollo de los acuerdos de la conferencia y que elque declaró que tenía al término del encuentro se debe al, celebrada en 2012 también bajo presidencia del popular Mariano Rajoy.Para evitar que en el futuro los once acuerdos pactados en esta ocasión "se desvanezcan" de nuevo,y asumió la tarea de elaborar un documento que fije los mecanismos para consolidar el papel de la Conferencia de Presidentes, la vinculación jurídica que deben tener sus acuerdos o la periodicidad de las reuniones.Además, Mar Vaquero ha instado a Lambán a dejar de "" y a que "deje de buscar enemigos en Madrid" y vaya a estas reuniones "a construir Aragón y España".Para el presidente, no obstante,, quien valora solo lo que hace su partido y quien defiende las instituciones "solo cuando las gobierna". Y ha exhortado a los populares a que sean leales a Aragón y a su Estatuto de Autonomía y "exigentes" con el Gobierno de España ante los "incumplimientos flagrantes" de sus obligaciones respecto a la comunidad.Se ha referido a alguno de los once acuerdos ya conocidos, entre ellos el más importante, el relativo aa través de una financiación adecuada, que se ha acordado modificar y para lo que Aragón ya ha nombrado a su representante en la comisión de expertos que hará un diagnóstico y una propuesta.A este respecto, el líder de Podemos,y no de un economista "progresista" para este cometido porque, según ha dicho, éste es un defensor de la estabilidad presupuestaria que estableció la reforma del artículo 135 de la Constitución y partidario de aplicar retenciones a las comunidades incumplidoras de los objetivos.Lambán le ha defendido con los argumentos de que conoce la administración autonómica y la general y, además, "comparte y suscribe" todo lo que establece el Estatuto de Autonomía. Y le ha asegurado a Echenique que en su intervención se mostróy de fijar objetivos de déficit acordes a las circunstancias de cada comunidad.Para Echenique, de la conferencia solo salió "una fotaza", la de "todo el bipartidismo en pie" sin la "molestia" de catalanes y vascos, pero no "resultados". Algo en lo que han coincidido Mar Herrero (PAR) y Susana Gaspar (Ciudadanos) y en parte el propio Lambán, quien ha vuelto a mostrar algunas dudas acerca del resultado, en tanto en cuanto se hicieron "Para Gaspar, la Conferencia de Presidentes debe de servir para "construir España" y ver cómo encaja dentro del país cada comunidad, con sus características, pero, para ver si conseguía que la formación morada aceptara negociar los presupuestos de 2017.Gregorio Briz, de CHA, por su parte, ha insistido en que, y ha ironizado con la "pasión por el consenso" ejercida hasta ahora por Rajoy para sumarse al escepticismo demostrado por Lambán. Lo que hay que hacer, ha agregado, es reivindicar que el Estado no invada las competencias de la comunidad y que convoque la Comisión Bilateral, que respete el Estatuto de Autonomía.Por IU, Patricia Luquin ha dicho que esperaba que de la reunión saliera una fecha concreta para celebrar la Comisión Bilateral y ha insistido en que por la ausencia de País Vasco y Cataluña los posibles acuerdos sobre financiación autonómica no servirán para nada, en tanto en cuanto ésta tiene que vincularse necesariamente a una nueva arquitectura del Estado.