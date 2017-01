La lucha contra la violencia de género, entre los acuerdos de la la Conferencia de Presidentes

La lucha contra la violencia de género se ha sumado a los diez acuerdos que en aproximadamente dos horas y media ha cerrado hoy la Conferencia de Presidentes, gracias en gran medida a los trabajos preparatorios que hasta la noche de ayer han desarrollado el Gobierno y las comunidades autónomas.



Aunque el orden del día se ha armonizado tanto entre el Gobierno yque parecía que no quedaba margen para novedades, al final se han introducido tres importantes (más otras menores de redacción).La lucha contra lade modo que se impliquen las comunidades en un pacto de Estado, ha sido la más notable, pero también la Conferencia ha optado por incluir las políticas de refugiados en los temas conjuntos a abordar cara a la UE.Estos son los once acuerdos rubricados hoy por Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos, a excepción de Cataluña, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, que no han acudido.El punto estrella de la Conferencia. En un mes una comisión de expertos se pondrá manos a la obra, pero no será la única.Uno de los cambios incluidos en la recta final de la negociación conducirá a la creación de otra comisión centrada en el sistema de dependencia. Su plazo de creación es también de un mes.Y más a última hora se ha pactado incluir en el grupo de expertos dos líneas específicas de trabajo: sobre el gasto en sanidad y sobre corresponsabilidad fiscal de las autonomías.Simultáneamente, se hará la reforma de la financiación local.Se ha añadido en esta Conferencia que se intentará tener el nuevo modelo listo en 2017.El texto del acuerdo alerta de que en 2031 España habrá perdido medio millón de habitantes."La dimensión del cambio va a demandar la cooperación entre todos los niveles de gobierno y administraciones públicas" para activar medidas de apoyo a las familias, a los jóvenes, la integración de la inmigración e impulso al medio rural.Todo ello se plasmará en una Estrategia Nacional que estará hecha este año y que, además, buscará que la llegada de fondos europeos tenga en cuenta esta realidad.El acuerdo insta a que en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado se celebre un debate monográfico, con presencia de los consejeros del ramo, para incorporar sus conclusiones a la subcomisión del Congreso.En virtud de la Ley aprobada el año pasado, el Gobierno y las comunidades crearán con representantes de cada una, y antes del 31 de marzo, el Consejo Nacional de Protección Civil. Su misión: mejorar la coordinación ante catástrofes o nuevas amenazas terroristas.Éste ha sido uno de los acuerdos que hasta última hora más cambios ha experimentado. Hay comunidades con bajo porcentaje de funcionarios en algunos sectores, o con una plantilla de avanzada edad cuando se necesitarían trabajadores más jóvenesEl objetivo consiste en favorecer que funcionarios, especialmente de alto nivel, puedan moverse a otras comunidades.También se ajustará la oferta de empleo público en sanidad, educación, policía o servicios de emergencia conforme a las especiales necesidades de cada comunidad. Y la tasa de reposición se flexibilizará en ámbitos prioritarios, pero, según se ha añadido, con respeto a las reglas de gasto.Igualmente, la interinidad de los trabajadores se analizará con la finalidad de darles estabilidad.Para definir el mapa de las prestaciones sociales, la Conferencia impulsará la creación de una tarjeta que permita saber qué ayudas reciben los ciudadanos que las hayan pedido.Será un instrumento de coordinación destinado a reparar los vacíos que puedan darse (ciudadanos que no reciben una prestación). En tres meses un grupo de trabajo, con presencia de la FEMP y de entidades sociales (novedad), sentará las bases para expedir la nueva tarjeta.Este acuerdo busca hacer partícipes a las comunidades del decreto-ley de hace unas semanas para evitar cortes eléctricos en familias con pocos recursos.Se trazarán vías de coordinación para, junto con las eléctricas, identificar los sectores vulnerables y los programas de ayuda existentes en cada autonomía, y con ello, asegurar el suministro.La Conferencia de Presidentes se ha comprometido a convocar en el primer trimestre del año la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea. La idea es estudiar si se cambia su reglamento para que haya más agilidad en la toma de decisiones.En un marco más amplio, la Conferencia pretende que las comunidades intervengan más en las posiciones comunes que defenderá España en los órganos de la UE, lo que incluye la negociación de los fondos.Y lo que incluirá, como se ha acordado en la Conferencia, la elaboración de un Plan de ayuda de emergencia a refugiados.En busca de un empleo de calidad, la Conferencia de Presidentes insta a la modernización de los servicios de empleo, a dotar de mayor eficiencia a las políticas activas y a seguir avanzando en la formación profesional. El estímulo de la Garantía Juvenil es otro punto, al igual que la protección de parados mayores de 45 años.Este cónclave, que lleva seis ediciones, pasará a celebrarse anualmente. Además, los acuerdos que se alcancen tendrán procedimientos de evaluación a través de las comisiones preparatorias, que se convocará una vez cada seis meses.Al igual que con el pacto educativo, la Conferencia insta a la celebración de una sesión monográfica sobre esta materia, con intervención de los consejeros competentes, para que las conclusiones formen parte del estudio de la subcomisión creada en el Congreso.