"Mi abuelo se salvó en Mauthausen porque tocaba la trompeta"

"Mi abuelo Antonio Ibern nació en 1915 en Ager (Lérida) y murió en Zaragoza con 100 años. Le pusieron el número 4896 del campo de Mauthausen. Haber estado allí no se pagaba con nada porque era un infierno", escribió ayer Noemí Ibern, hija de una turolense y un leridano que lleva toda su vida residiendo en Zaragoza, como su hermana Meritxell. Nunca había acudido al Día de la Memorias de las Víctimas del Holocausto en las Cortes de Aragón, que se celebra desde 2010, pero esta vez al estar de baja podía ir, y lo hizo con su hermana y su padre. "Mi abuelo nos contaba muchas cosas a las nietas porque a la abuela no le gustaba y a mí hasta me sirvió para hacer un trabajo en el colegio después de tener toda la historia", recordó Noemí Ibern.