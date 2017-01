¿Aprobarías el examen para obtener la nacionalidad española?

Desde 2015, los extranjeros que soliticitan la nacionalidad española deben aprobar un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Se trata de un examen tipo test elaborado por el instituto Cervantes.



Hay 10 preguntas sobre Gobierno e instituciones del Estado, 3 sobre derechos y deberes, 2 de geografía, 3 de tradiciones e historia y 7 de vida cotidiana. Elcuelga en su página web un manual detallado con los contenidos de la prueba y 300 preguntas de prueba. Con este material, hemos elaborado en HERALDO.es un examen tipo de nacionalidad española.a) Monarquía parlamentaria. b) República federal. c) Monarquía federal.a) Las leyes orgánicas del Estado. b) Los estatutos de autonomía. c) Los poderes del Estado.a) Fraternidad. b) Igualdad. c) Solidaridad.a) Administrativo. b) Ejecutivo. c) Económico.a) El presidente del Gobierno. b) El Rey. c) El ministro de Asuntos Exteriores.a) El presidente del Gobierno. b) El padre o la madre del Rey. c) El ministro del Interior.a) Ministro del Interior. b) Presidente del Gobierno. c) Rey.a) Palacio Real. b) Palacio de la Zarzuela. c) Palacio de la Moncloa.a) 22 de noviembre de 1975. b) 15 de junio de 1977. c) 6 de diciembre de 1978.a) Barcelona. b) Madrid. c) Valencia.a) Verdadero. b) Falso.a) Verdadero. b) Falso.a) Verdadero. b) Falso.a) 7. b) 17. c) 27.a) Mulhacén (Sierra Nevada). b) Aneto (Pirineos). c) Teide (Canarias).a) Cantante. b) Actor. c) Escritor.a) 'Las meninas', de Velázquez. b) 'El Guernica', de Picasso. c) 'El enigma sin fin', de Salvador Dalí.a) 1701-1715. b) 1808-1814. c) 1936-1939.a) El Ministerio de Asuntos Exteriores. b) El Ministerio del Interior. c) El Ministerio de Justicia.a) A los 14 años. b) A los 16 años. c) A los 18 años.a) A Alemania. b) a Ecuador. c) A Marruecos.a) En una oficina de Correos. b) En el ayuntamiento. c) En una comisaría.a) Una pareja con 1 hijo. b) Una pareja con 2 hijos. c) Una pareja con 3 hijos.a) 10 semanas. b) 16 semanas. c) 20 semanas.a) Un collar. b) Un microchip. c) Una cadena.