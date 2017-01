El PP rechaza que los funcionarios tengan que pagar por anticipado su atención sanitaria en zonas rurales

El grupo del PP de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley en la que señala que desde 2002 el Ejecutivo regional ha renovado anualmente los convenios con, pero este año no ha sido así y la Administración autonómica, sin previo aviso, ha empezado a cobrar a estos mutualistas y beneficiarios por la prestación de servicios médicos.La diputada Carmen Susín ha exigido que se renueve el convenio o se renegocie, "y que se reponga el derecho a la sanidad universal pública y gratuita de los funcionarios y de sus familias". Ha asegurado que Aragón es la única comunidad autónoma que está cobrando a los mutualistas.Ha pedido la suspensión de este cobro y que se tomen medidas transitorias hasta la firma de un nuevo convenio. "No sé si esta es, si es otra 'Gimenada' con afán recaudatorio, pero lo que está claro es que es un ataque a los funcionarios, a la libertad de elección, porque vamos, como en la educación, a igualar a todos", ha referido la diputada.Ha continuado diciendo que "para todos pan,al sistema de salud; además con una situación de indefensión de los funcionarios y de sus familias que es inadmisible".